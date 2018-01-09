Милевский заинтересовался культурой питья

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский выложил в Интернет фотографию, на которой он сидит на кресле и читает белорусский журнал про алкоголь – "Культура питья".

Снимок был сделан в столице Беларуси Минске, игрок опубликовал его на своей странице в Instagram.

"Наконец-то в Минске появился кинотеатр, да и футбольный манеж тоже", — подписал фото форвард.

Напомним, Артем Милевский, в частности, был игроком сборной Украины и киевского "Динамо". В 2016-м году он пополнил ряды российского "Тосно", а в июле 2017-го подписал контракт с брестским "Динамо".