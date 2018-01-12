Новый рекорд. "Реал" готов выложить за Неймара 400 млн евро — СМИ

Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар всерьез заинтересовал мадридский "Реал", который готов установить новый трансферный рекорд.

Бразилец прошлым летом стал самым дорогим игроком в истории, перебравшись в ПСЖ за 222 млн евро. Однако его пребывание в Париже может оказаться недолгим: по информации Marca, "сливочные" готовы заплатить за бразильца 400 млн евро.

Также мадридцам приписывают интерес к Харри Кейну, Эдену Азару и Тимо Вернеру, которые еще не достигли высот бразильца.

ПСЖ не хочет продавать Неймара, однако в "Реале" есть игроки, интересные парижскому клубу, что может стать аргументом при переговорах. Ранее сообщалось, что "принцы" не прочь заполучить форварда "Реала" Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Неймар отметился 20 голами и 12 ассистами в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Напомним, ранее "Барселона" провернула самый дорогой трансфер, подписав бразильца из Англии.