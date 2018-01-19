Украинка стала триумфатором Гран-при Туниса по дзюдо

В пятницу, 19 января, 17-летняя чемпионка Европы Дарья Белодед и 29-летняя Мария Черняк завоевали медали на Гран-при Туниса по дзюдо.

19 января стартовали первый большие международные соревнования по дзюдо в 2018 году. Золото в весовой категории до 48 кг досталось Дарье Белодед, которая стартовала со второго раунда турнира. В нем украинка иппионом победила россиянку Оксану Агазаде. Дальше Белодед сошлась с голландкой Амбер Герсйес и вновь завершила схватку иппоном, сообщает Xsport.

В полуфинале сошлись две украинки. До противостояния с Белодед Мария Черняк также провела две встречи, которые выиграла иппоном. В этом противостоянии верх взяла молодежь. За 1:58 до окончания схватки Билодид провела иппон и вышла в финал.

В решающей схватке украинка встретилась с румынкой Александрой Поп и провела свой пятый иппон на турнире, завершив его победой. Черняк в свою очередь выиграла схватку за бронзу у узбечки Дийоры Келдийоровой, благодаря ваза-ари.

Таким образом, Белодед добыла свою вторую победу в карьере на соревнованиях уровня Гран при, до этого одержав победу в Гааге в ноябре 2017. В свою очередь Черняк завоевала уже десятую медаль на Гран-при и пятую бронзовую в карьере.