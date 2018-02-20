Скандал вокруг матча "Мариуполь" — "Динамо", опубликовано решение арбитража в Лозанне

Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отклонен иск "Динамо" по делу о зачислении технического поражения киевскому клубу за неявку на матч 7 тура украинской Премьер-лиги против "Мариуполя" 27 августа 2017 года.

В резолютивной части решения CAS указано, что в иске киевского клуба отказано полностью и оставлено в силе решение Апелляционного комитета ФФУ. Расходы на арбитраж стороны несут в равных долях. Каждая сторона несет свои судебные расходы и сборы, понесенные в связи с этими разбирательствами, сообщает официальный сайт суда.

Отмечается, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, матч "Мариуполь" — "Динамо" должен был состояться 27 августа, но киевский клуб отказался отправлять в Мариуполь первую, молодежную и юношескую команды из-за отсутствия гарантий безопасности.

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ за отказ приехать на матч засчитал киевлянам техническое поражение со счетом 0:3. Апелляционный комитет ФФУ подтвердил это решение. После чего "Динамо" обратилось в CAS с апелляцией на это решение ФФУ.