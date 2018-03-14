Барселона – Челси 3:0. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов: видео лучших голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал.

На счету "Барсы" 9 ударов по воротам против 6 ударов "Челси". Удары в створ у команд – 8:3. Дважды игроки "Челси" умудрились залепить в перекладины, футболисты "Барсы" подобной "меткостью" не отличились ни разу.

Статистика по фолам в игре "Барселона" – "Челси" – 11:16. А вот офсайдов – 1:7. При этом команды на протяжении матча владели мячом практически поровну.

Два гола из трех забил Месси. Именно он же и открыл счет в первые же минуты матча, виртуозно пробив мяч почти с нулевого угла между ног Куртуа.

Каталонский клуб пробился в четвертьфинал ЛЧ в 11-й раз подряд. Это рекорд для всех еврокубковых турниров и Кубка / Лиги чемпионов, в частности.Стоит добавить, что каталонцы одержали первую за 12 лет победу над "аристократами".

Напомним, "Бавария" на выезде обыграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 финала ЛЧ. Мюнхенская команда победила и на выезде.