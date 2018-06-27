Показавшего нигерийцам "фак" Марадону госпитализировали

Экс-капитана аргентинской сборной по футболу, чемпиона мира 1986 года Диего Марадону госпитализировали с повышенным давлением после матча Аргентина - Нигерия (2:1) в Санкт-Петербурге.

Видео инцидента опубликовал в Twitter футбольный комментатор телеканалов TEN Sports Джои Моррисон.

На кадрах видно как Марадону под руки уводят с Vip-трибуны "Санкт-Петербург Арены".

Video of a clearly struggling #Maradona being helped inside immediately after the game - reports he has since been taken to hospital pic.twitter.com/8IDGRSf4Zd — Joe Morrison (@joefooty) 26 июня 2018 г.

Первую помощь легенде футбола оказали на стадионе. Позже он был госпитализирован, сообщил "МатчТВ". Однако уже в 1.41 во вторник, 27 июня, Марадона был на пути в Москву.

Причиной недомогания бывшего футболиста стал скачок давления.

Во время победного гола национальной сборной в ворота команды Нигерии Марадона также показал неприличный жест. Когда аргентинский защитник Маркос Рохо вывел команду вперед на 86-й минуте, Марадона показал средние пальцы двух рук.

По итогам матча Аргентина вышла в 1/8 чемпионата миру. Она находится на втором месте в группе.