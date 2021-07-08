Дельфины, бассейн и Елизавета на VAR: Сеть взорвалась мемами после матча Англии и Дании

Дельфин Стерлинг / Reuters

Сборная Англии забила Дании в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020. На 104-й минуте в ворота датчан был назначен пенальти за фол на Рахиме Стерлинге, который очень много людей в том эпизоде не увидели – в отличие от судьи.

Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и "феерического" падения Стерлинга в матче с Шахтером.

Дельфин Стерлинг

К примеру, на карточке Стерлинга следующей части ФИФА добавился один показатель с максимальным баллом "дайвинг".

Вот так видят тепловую карту футболиста Англии в этом матче. Здесь всё ясно..

А вот так, по мнению народных умельцев, выглядела комната рефери VAR.

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"Стерлингу стоит заявиться на Олимпиаду"

Датский болельщик написал следующее, приложив картинку.

"Как английские специалисты будут оправдывать ныряние Стерлинга"

"Стерлинг, когда кто-то касается его плечем"

— DSG-Cam the menacing ratio warrior and 367 others (@DSG_CAM) July 7, 2021

Никто:

Стерлинг в чужой штрафной:

Ну и как не вспомнить этот легендарный "нырок"?

И блестящий мем из Украины

Сборная Украины на Евро-2020