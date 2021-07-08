Дельфины, бассейн и Елизавета на VAR: Сеть взорвалась мемами после матча Англии и Дании

Главред собрал главные мемы из Всемирной паутины, которыми пользователи описали скандальный пенальти в ворота датчан.
Сборная Англии забила Дании в дополнительное время матча 1/2 финала Евро-2020. На 104-й минуте в ворота датчан был назначен пенальти за фол на Рахиме Стерлинге, который очень много людей в том эпизоде не увидели – в отличие от судьи.
Эпизод также разошелся в социальных сетях на мемы и шутки: от сравнений с дельфином и ныряльщиком в бассейн до королевы Великобритании на месте судьи ВАР и "феерического" падения Стерлинга в матче с Шахтером.
Дельфин Стерлинг
К примеру, на карточке Стерлинга следующей части ФИФА добавился один показатель с максимальным баллом "дайвинг".
Вот так видят тепловую карту футболиста Англии в этом матче. Здесь всё ясно..
А вот так, по мнению народных умельцев, выглядела комната рефери VAR.
"Стерлингу стоит заявиться на Олимпиаду"
Датский болельщик написал следующее, приложив картинку.
"Как английские специалисты будут оправдывать ныряние Стерлинга"
"Стерлинг, когда кто-то касается его плечем"
— DSG-Cam the menacing ratio warrior and 367 others (@DSG_CAM) July 7, 2021
Никто:
Стерлинг в чужой штрафной:
— tasmiyah ✿ (@tasmiyaahh_c) July 7, 2021
Ну и как не вспомнить этот легендарный "нырок"?
И блестящий мем из Украины
Сборная Украины на Евро-2020
- На групповом этапе Евро-2020 подопечные Шевченко добыли одну победу над Северной Македонией (2:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).
- Благодаря успешном стечению обстоятельств и победе Швеции над Польшей, Украина вышла в плей-офф.
- В 1/8 финала наши футболисты в дополнительное время обыграли шведскую сборную (2:1).
- В четвертьфинале украинцы играли с командой Англии и потерпели разгромное поражение – 0:4.