"Должен учитывать": наставник "Реала" рассказал, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ

Легендарный наставник не менее легендарного клуба ‒ мадридский "Реал" ‒ Карло Анчелотти определится с основным вратарем на финал Лиги чемпионов за неделю до поединка. Об этом тренер заявил во время пресс-конференции в Мадриде, сообщает агентство EFE.
По словам легендарного итальянца, выбор между украинцем Андреем Луниным и бельгийцем Тибо Куртуа ‒ непрост, совсем непрост.
Наставник "королевского клуба" добавил, что Лунин провел отличный сезон, однако возвращение Куртуа после травмы однозначно усиляет вратарскую позицию в "Реале".
"Лунин провел фантастический сезон. Он нам очень помог и я должен это учитывать. Но я также должен учитывать возвращение лучшего вратаря мира. Он не играл девять месяцев, ему нужны игровые минуты. У нас есть игры чемпионата. Нужны игровые минуты, чтобы вернуть игровой ритм. Лунин тоже может выйти в одной из этих игр. За неделю до финала мы окончательно примем решение", – подытожил Анчелотти.
Что за турнир Лига чемпионов УЕФА?
Лига чемпионов УЕФА - ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе. Самый престижный европейский клубный футбольный турнир, сообщает "Википедия".
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