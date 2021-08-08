Говорил по-русски: журналист назвал неожиданную причину ухода Шевченко из сборной

Андрей Шевченко / Reuters

Во время работы в сборной Украины Андрей Шевченко не смог противостоять политическому напору и не был к нему готов, заявил футбольный журналист Артем Франков.

"Ну нам же испохабили подготовку к Евро — всеми этими акциями! Сборной не давали спокойно готовиться к турниру. Вся эта свистопляска связана с амбициями действующего главы ФФУ — Андрея Павелко. Сейчас он активнейшим образом пытается вернуться в политическую жизнь страны, используя самую простую линию. Линию правого патриотизма. И национализма", - рассказал он в комментарии российскому изданию sport-express.ru.

Журналист заявил, что представители УАФ вбивали клин между игроками сборной, требуя, чтобы все говорили на украинском языке.

"Да, Шевченко — русскоязычный человек. Он вообще космополит. Человек живет в Англии, Италии, работает в Украине. Гражданин мира. И он не до конца понимал, что происходит. Его же частенько обкладывали не за то, что он, допустим, выпускал на поле Марлоса, а потому, что он и его подопечные говорили по-русски! Вот это кое-кому очень не нравилось. И это вызывало нормальную реакцию у тренера: да какая вам разница, на каком языке я говорю! Да хоть по-китайски, вы что, издеваетесь?!", - добавил Франков.

Напомним, ранее, 1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.