Лидер Украины на Евро-2020 попал в команду лучших игроков группового этапа

Ярмоленко – в символической сборной Евро-2020 / скриншот

На стадии группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Украины показала неоднозначную игру, провалив второй тайм с Северной Македонией и поединок против Австрии.

Впрочем, лидер "желто-синих" Андрей Ярмоленко все три матча провел на высоком уровне, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Такая эффективность позволила Ярмоле войти в символическую сборную лучших футболистов Евро-2020 по итогам группового этапа.

Компанию 31-летнему украинцу составили: Доннарумма (Италия), Дюмфрис (Нидерланды), Лапорт (Испания), Менье (Бельгия), Вейналдум (Нидерланды), Шакири (Швейцария), Форсберг (Швеция), Депай (Нидерланды), Шик (Чехия) и Криштиану Роналду (Португалия).

Напомним, что по иронии судьбы в 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет с теми самыми шведами, которые вытащили "сине-желтых" в плей-офф благодаря победе над Польшей 3:2. Матч состоится 29 июня в 22:00.

В случае выигрыша в этом поединке в 1/4 финала украинцев ждет победитель пары Англия – Германия. А в случае попадания в полуфинал сборная Украины может получить шанс на реванш с Нидерландами за поражение в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.