Луческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020 / fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал настрой украинских футболистов на матч за прямой выход в плей-офф Евро-2020 против Австрии. Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 0:1 и заняли третье место в группе C.

В интервью изданию AS.ro румынский специалист заявил, что наши соотечественники выглядели недостаточно заряженными на борьбу. Этим, по его словам, и воспользовались наши соперники, сыграв агрессивно.

"В первую очередь мне не понравился результат. У меня сложилось впечатление, что украинская команда вышла на поле уверенной в том, что без проблем сможет добиться ничьей. Игроки выглядели расслабленными, легкомысленно обращались с мячом, чем спокойно воспользовались австрийцы. Они были более агрессивными и прямолинейными во всех эпизодах. Они заслуженно победили", – поделился своим мнением Луческу.

Напомним, украинская сборная в своем первом матче группы C на чемпионате Европы по футболу-2020 уступила (2:3) сборной Нидерландов.

Во втором матче группового турнира сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.