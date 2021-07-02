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"Мне очень жаль": Артем Беседин сделал первое заявление после страшной травмы

2 июля 2021, 17:11

Нападающий сборной выбыл на полгода из-за перелома и повреждения связок колена.

Артем Беседин
Артем Беседин получил страшную травму на Евро-2020 / Униан

Футболист сборной Украины Артем Беседин сделал первое заявление после полученной жуткой травмы в матче Украина-Швеция на Евро 2020.

Нападающий сборной выбыл на полгода из-за перелома и повреждения связок колена.

"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить", - признался Артем, передает Tribuna.com.

По словам футболиста, после матча Даниэльссон подошел и извинился перед ним.

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь Динамо"и сборной", - сказал Беседин.

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Сам швед признается, что видел повтор эпизода на фото, и "это выглядит совсем не хорошо".

"У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, и надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил - все выглядело так, будто Беседин принял мои извинения", - сказал ранее защитник сборной Швеции.

На сайте официального интернет-представительства президента Украины даже появилась петиция, в которой Зеленскому предлагают наградить футболиста орденом "За мужество".

"Предлагаю наградить футболиста сборной Украины по футболу Беседина государственной наградой орденом "За мужество", за выявленные в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу 2021 жертвенность и мужество, которые стали одной из весомых причин успеха нашей сборной", - написал автор петиции №22/118988-еп Игорь Данильченко.

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Отметим, поединок Украина – Англия состоится 3 июля на Стадионе Олимпико в Риме. Начало в 22:00.

Эта встреча станет 8-й в истории противостояний нашей сборной.

Поединок между украинцами и англичанами будет обслуживать немец Феликс Брых, который уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020. При его судействе наша команда уступила Нидерландам (2:3).

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