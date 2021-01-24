Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

Американец выиграл техническим нокаутом во втором раунде.
Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.
Порье победил техническим нокаутом во втором раунде, передает UFC в Twitter.
Бой в легком весе не имел титульного статуса, однако, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.
Для Порье это 27-я победа в профессиональной карьере при шести поражениях. Макгрегор проиграл пятый бой из 27, но впервые он проиграл досрочно.
Бой прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби. Отметим, соревнования впервые с марта 2020 года состоялись в присутствии зрителей.
Порье - Макгрегор бой 2021 онлайн трансляция:
После победы над Конором американец Порье заявил: "Если Хабиб не вернется, то значит мы с Конором - лучшие. Это был титульный бой. Хабиб ушел, но он должен был оставить пояс. Я - чемпион!".
Как сообщал Главред, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.
Напомним:
- 31 октября на "Уэмбли Арене" в Лондоне прошел бой между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком и британским боксёром Дереком Чисорой в супертяжелом весе.
- Нокаута не дождались, но победа оказалась за украинским боксером: Усик победил Чисору по очкам: 117–112, 115–113, 115–113.