Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

Макгрегор впервые проиграл досрочно / Фото Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Порье победил техническим нокаутом во втором раунде, передает UFC в Twitter.

Бой в легком весе не имел титульного статуса, однако, по словам президента UFC Дэйны Уайта, победитель поединка будет считаться претендентом на чемпионский пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

Для Порье это 27-я победа в профессиональной карьере при шести поражениях. Макгрегор проиграл пятый бой из 27, но впервые он проиграл досрочно.

Бой прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби. Отметим, соревнования впервые с марта 2020 года состоялись в присутствии зрителей.

Порье - Макгрегор бой 2021 онлайн трансляция:

После победы над Конором американец Порье заявил: "Если Хабиб не вернется, то значит мы с Конором - лучшие. Это был титульный бой. Хабиб ушел, но он должен был оставить пояс. Я - чемпион!".

Как сообщал Главред, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.

Напомним: