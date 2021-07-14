"Поздравляю, моя любовь": Андрей Шевченко романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы

Шевченко / facebook.com/shevaofficial

Легенда украинского футбола и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в весьма романтическом тоне поздравил собственную супругу – американскую модель Кристен Пазик – с 17-летней годовщиной начала семейной жизни. Поздравительный пост он разместил 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

"С 17-летием, моя любовь. Спасибо, что делаешь каждое мгновение вместе особенным и спасибо, что ты всегда рядом, я всегда буду рядом с тобой. Люблю тебя", – написал Шевченко на английском и приложил совместное фото с 42-летней Пазик.

Очень быстро пост собрал 33 тысячи лайков и больше тысячи комментариев. Пользователи соцсети поздравили пару с годовщиной и пожелали "совета и любви".

Читайте такжеСборной Украине устроили овации в Борисполе после возвращения с Евро-2020

Реклама

Напомним, ранее в рамках Евро-2020 Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала континентального первенства. На предыдущих двух Чемпионатах Европы "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда под руководством Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1).

В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).