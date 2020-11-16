Украинец признан самым сильным человеком планеты

Украинский спортсмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты — World Strongest Man.

Как сообщается на странице соревнований в Facebook, 24-летний Новиков победил на соревнованиях, которые проходили в американском городе Брадентон.

Примечательно, что Новиков стал самым молодым атлетом в истории, завоевавшим такой статус. В ходе соревнований украинец установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг.

Второе и третье место в соревнованиях заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.

Соревнование было перенесено из-за пандемии коронавируса, но в результате все же состоялось и принесло Украине победу.

Отметим, украинец в третий раз завоевал престижный титул самого сильного человека планеты. Ранее победу одерживал Василий Вирастюк – в 2004 и 2007 годах.