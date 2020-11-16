Украинец признан самым сильным человеком планеты

Титул получил самый молодой атлет в истории.
Украинский спортсмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты — World Strongest Man.
Как сообщается на странице соревнований в Facebook, 24-летний Новиков победил на соревнованиях, которые проходили в американском городе Брадентон.
Примечательно, что Новиков стал самым молодым атлетом в истории, завоевавшим такой статус. В ходе соревнований украинец установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг.
Второе и третье место в соревнованиях заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.
Соревнование было перенесено из-за пандемии коронавируса, но в результате все же состоялось и принесло Украине победу.
Отметим, украинец в третий раз завоевал престижный титул самого сильного человека планеты. Ранее победу одерживал Василий Вирастюк – в 2004 и 2007 годах.
Известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика в мае добавили в базу проекта Миротворец.
Спортсменам создатели проекта вменяют: "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ".
Позже Василий Ломаченко разгневал сеть своим постом с призывом подписать петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.