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Украинец признан самым сильным человеком планеты

16 ноября 2020, 19:47

Титул получил самый молодой атлет в истории.

  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man
  • Алексей Новиков Фото: Facebook/The World’s Strongest Man

Украинский спортсмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты — World Strongest Man.

Как сообщается на странице соревнований в Facebook, 24-летний Новиков победил на соревнованиях, которые проходили в американском городе Брадентон.

Примечательно, что Новиков стал самым молодым атлетом в истории, завоевавшим такой статус. В ходе соревнований украинец установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг.

Второе и третье место в соревнованиях заняли Том Столтман и Жан-Франсуа Карон.

Соревнование было перенесено из-за пандемии коронавируса, но в результате все же состоялось и принесло Украине победу.

Отметим, украинец в третий раз завоевал престижный титул самого сильного человека планеты. Ранее победу одерживал Василий Вирастюк – в 2004 и 2007 годах.

  • Известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика в мае добавили в базу проекта Миротворец.

  • Спортсменам создатели проекта вменяют: "Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях россии (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противник независимости украинского православия от подконтрольной россии (страна-агрессор) РПЦ".

  • Позже Василий Ломаченко разгневал сеть своим постом с призывом подписать петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

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