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Украинский скалолаз триумфировал в РФ: в честь чемпиона в Москве прозвучал наш гимн

17 сентября 2021, 13:01
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Даниил Болдырев является самый титулованным скалолазом национальной сборной.

В честь победы нашего спортсмена / скриншот

Украинец Даниил Болдырев стал чемпионом мира по лазанию на скорость. Соревнования проходили в Москве.

Наш соотечественник показал результат 5,80 секунды в квалификации, а затем улучшил его в финале – 5,73 секунды, сообщается на официальном сайте Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC)

Пьедестал Болдырев разделил с испанцем Эриком Ною Кардону и американцем Ноем Братчи. После этого на арене в столице России зазвучал гимн Украины в честь победы нашего спортсмена.

Стоит отметить, что Даниил Болдырев является самый титулованным скалолазом национальной сборной.

facebook.com/boldyrev.danyil

Украинец обладатель мирового рекорда и золота Чемпионата Мира 2014 года, многократный призёр и победитель международных и национальных соревнований, чемпион Европы по скалолазанию 2020 года.

Ранее мы рассказывали, что 26-летний Максим Крипак установил рекорд на Паралимпиаде в Токио, став самым титулованным украинским спортсменом за всю историю Паралимпиад.

Также сообщалось, что чемпион Олимпиады Олег Верняев прокомментировал скандал, который разгорелся после его неоднозначного интервью, в котором он не исключил вариант смены гражданства.

Автор: Сергей Кущ
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