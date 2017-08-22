Универсиада-2017. Украинский гимнаст Верняев завоевал "золото"

В тайваньском Тайбэе на летней Универсиаде-2017 украинец Олег Верняев занял первое место в соревнованиях по спортивной гимнастике в многоборье.

О этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные официального сайта соревнований.

В то же время агентство уточнило, что спортсмен завоевал третье "золото" для сборной Украины.

Верняев завершил выступления с результатом 88.300 балла, оставив позади японца Того Нономуру (86.050) и его соотечественника Ватару Танигаву (85.700). Еще один украинец Евгений Юденков стал шестым, набрав в многоборье 85.525 балла.

Напомним, Универсиада-2017 стартовала в Тайбэе 19 августа, а завершится 30 числа. Ранее сообщалось, что в ее ходе на дистанции 50 метров баттерфляем украинский пловец Андрей Говоров завоевал золотую награду и установил новый рекорд турнира.

Фото: facebook.com/olympicua