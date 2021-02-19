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В Бельгии МОЗ обвинили в мошенничестве с тестами на COVID-19 перед игрой с Динамо

19 февраля 2021, 13:10
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Бельгийская делегация опасалась сдавать дополнительные тесты на коронавирус.

Динамо - Брюгге Динамо - Брюгге
Эпизод матча Динамо - Брюгге / Reuters

В Бельгии заявили о том, что действия Министерства здравоохранения Украины могут иметь признаки мошенничества с тестами на коронавирус, которые брались у команды гостей перед игрой Лиги Европы между Брюгге и Динамо в Киеве.

Прибывшие на матч в столицу Украины футболисты Брюгге узнали о необходимости сдавать дополнительные тесты уже в гостинице в Киеве, пишет бельгийское издание Het Nieuwsblad.

В сообщении подчеркивается, что бельгийская делегация опасалась сдавать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем с Динамо из-за подозрений в манипуляциях.

При этом бельгийцам якобы удалось договориться об отмене этой процедуры через посольство, но в решающий момент куда-то пропал один из украинских чиновников, который должен был подписать соответствующий документ.

Требование украинской стороны могло быть направлено не на выявление положительных случаев коронавируса, а на то, чтобы помешать команде должным образом подготовиться к матчу с Динамо в Лиге Европы, не исключили в Брюгге.

Отмечается, что по результатам дополнительного тестирования гостей COVID-19 был выявлен у футболиста Матса Ритса. Его изолировали от одноклубников и отправили в Бельгию на специальном транспорте во время матча.

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Динамо - Брюгге:

  • Из-за сильных морозов, которые ожидались в Киеве к вечеру, 18 февраля, УЕФА приняло решение перенести начало мачта плей-офф Лиги Европы Динамо против Брюгге на три часа вперед.
  • Основные события развернулись уже после перерыва. На 62-й минуте Беседин отлично перекрыл обзор вратарю Брюгге Миньоле, а Буяльский получил мяч на подступах к чужой штрафной и роскошным ударом забил в дальний верхний угол ворот - 1:0.
  • Но развить преимущество киевлянам не удалось. Уже на 68-й минуте банальную подачу Вормера с углового поймал головой Мехеле и вбил в ворота киевлян - 1:1.
Лига Европы Брюгге новости Динамо Киев новости футбола новости спорта
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