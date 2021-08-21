В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

Украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам / ua.depositphotos.com

Мужская сборная Украины в турецком регионе Каппадокия выиграла командный чемпионат мира по шашкам-64 в формате быстрой игры. Об этом сообщает портал Sport.

В составе сборной Украины выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Отмечается, что участие в соревновании принимали сразу пять российских сборных, которые были сформированы ‒ Россия, по словам организаторов, имеет такое право в качестве ведущей страны в этом виде спорта.

Украинцы обошли сразу пять сборных ‒ три российские команды они обыграли (5:1, 5:1, 4:2), еще с двумя сборными сыграли вничью (3:3, 3:3). Таким образом, Украина заняла первое место с 16 очками из 18.

Женская сборная Украины по шашкам, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая) завоевала серебряные медали, получив 9 очков из 12 и уступив россиянам.

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