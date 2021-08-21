УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

21 августа 2021, 12:32

Три российские команды украинцы обыграли (5:1, 5:1, 4:2), еще с двумя сборными сыграли вничью (3:3, 3:3). И заняли первое место с 16 очками из 18.

Шашки
Украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам / ua.depositphotos.com

Мужская сборная Украины в турецком регионе Каппадокия выиграла командный чемпионат мира по шашкам-64 в формате быстрой игры. Об этом сообщает портал Sport.

В составе сборной Украины выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Отмечается, что участие в соревновании принимали сразу пять российских сборных, которые были сформированы ‒ Россия, по словам организаторов, имеет такое право в качестве ведущей страны в этом виде спорта.

Украинцы обошли сразу пять сборных ‒ три российские команды они обыграли (5:1, 5:1, 4:2), еще с двумя сборными сыграли вничью (3:3, 3:3). Таким образом, Украина заняла первое место с 16 очками из 18.

Женская сборная Украины по шашкам, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая) завоевала серебряные медали, получив 9 очков из 12 и уступив россиянам.

Реклама

Читайте такжеРебров резко высказался о тренерстве в сборной Украины

Напомним, ранее, 1 августа текущего года стало известно, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины по футболу - после конца срока контракта.

Позднее в СМИ появилась информация, что его должен заменить друга легенда украинского футбола - Сергей Ребров.

Однако, возникли проблемы с расторжением текущего контракта Реброва - с эмиратским клубом Аль-Айн. В УАФ сообщали, что помогут специалисту с компенсацией за разрыв контракта - если сумма не превысит 1 млн евро

viber
новости спорта шашки
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к праздникуЯблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концертуАлина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту Время упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупикеВремя упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупике "По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык"По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2Труба Украины – цена вторжения РФ: у Зеленского потребуют от ФРГ миллиардных компенсаций из-за СП-2

Последние новости

12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

Реклама
10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

09:02

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

Реклама
05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

01:53

Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

01:24

Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Видео

00:44

Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

20 августа, пятница
23:58

Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе Видео

23:22

Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог Видео

23:10

В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы Видео

22:10

Идет срочная эвакуация людей: в Броварах полыхает пятиэтажка Видео

22:05

Вселенский патриарх Варфоломей уже в Украине: когда и где он побывает Видео

21:48

"Каждый должен заниматься своим делом": Данилов рассказал, уволит ли СНБО Кличко

21:38

Северный поток-2 под угрозой: Байден подписал указ о новых санкциях против России Видео

21:15

В Украину идет существенное похолодание и новая опасность Видео

20:59

Угрожал и заставлял раздеваться: в Киеве задержали 50-летнего педофила Видео

20:42

Кейтлин Дженнер сообщила о скором прибавлении в семье

Реклама
20:41

Mozgi презентовала украиноязычный сингл Ой, мама к 30-летию независимости Украины Видео

20:38

В Украине собираются запретить рекламу лекарств Видео

20:05

"Как вкусно": Слава Каминская похвалилась аппетитными ягодицами на горячем кадре

20:02

Подколол суд: днепрянин "закрыл" местный апелляционный суд на карантин Видео

20:01

Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма

20:00

Приметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:53

Новый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес Украины

19:47

Путин обвинил Украину в обострении на Донбассе и призвал Меркель оказать давление на Зеленского

19:40

76% украинцев считают себя счастливыми. Откуда такой прилив счастья? мнение

19:35

На сессии Европейского молодежного парламента в Украине впервые рассматривали проблемы пиратства

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять