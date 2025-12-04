10-летняя представительница Украины на Детском Евровидении-2025 сделала серьезное заявление

София Нерсесян высказалась об участии в конкурсе и своих ожиданиях.

София Нерсесян Мотанка - певица готовится к победе на Детском Евровидении-2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

София Нерсесян представит Украину на Детском Евровидении в 2025 году

Юная певица уверена в своих силах и будущей победе

12 октября стало известно, что Украину на музыкальном конкурсе Детское Евровидение-2025 представит 10-летняя София Нерсесян с песней "Мотанка". Зажигательные ритмы, запоминающийся рефрен и глубокий смысл трека - все это дает юной певице значительные шансы на победу.

В своем успехе 13 декабря в Тбилиси (там состоится финал Детского Евровидения-2025 - прим. редактора) София уверена. Она настроена решительно, ведь едет в Грузию не только за победой, но и за друзьями и музыкальным опытом.

Сегодня Нерсесян дала комментарий "ЖВЛ представляє" о своем участии в Детском Евровидении. "Ожидаю я, честно, очень многого. Ожидаю, конечно же, работы и новых друзей. (Украинцам) ожидать победы (от выступления Софии - прим. редактора). Вот все, что я могу сказать, – ожидать победы", - уверенно заявила артистка.

София Нерсесян Мотанка - певица готовится к победе на Детском Евровидении-2025 / Скриншот YouTube

Смотрите видео выступления победительницы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 Софии Нерсесян с песней Мотанка:

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

