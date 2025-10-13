"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025

Читайте больше:
- О чем песня Софии Нерсесян "Мотанка"
- Полный текст победной композиции Нацотбора на Детское Евровидение-2025
12 октября состоялся финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025. Его победительницей стала 10-летняя София Нерсесян. В декабре юная артистка представит нашу страну на Детском Евровидении-2025 с песней "Мотанка". Конкурс пройдет в Тбилиси, Грузия.
Песня Софии Нерсесян "Мотанка" - это "манифест о помощи всем детям Украины, чтобы защитить их жизни". Мотанка - не просто кукла, она мощный оберег. Во время полномасштабной войны, в которой страдают и погибают невинные дети Украины, он приобрел особое значение. По легенде ниточки мотанки начинают светиться, если ребенку угрожает опасность.
София Нерсесян "Мотанка" - текст песни
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка-лялечка не спить,
Ниточки світяться – Віра горить.
Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота,
Мота-мота.
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Коло вікон не ходи, не ходи.
Коло вікон там не сон, дрімота,
Коло вікон вже давно темнота.
Та я тебе, темрява, не боюсь,
Голос мій чуєш – за світло борюсь.
Мотанка лялечка не спить,
Ниточки світяться – Віра горить.
Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.
Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…
Тщщщщщ…
Мота-мота,
Мота-мота.
Мотанку – лялечку,
Що мені змалечку
Рідненькі рученьки мами дали.
Темною нічкою най захистить тебе
Мотанка-лялечка –
твій Оберіг
Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,
Різні у мотанки є кольори.
Мотанка лялечка не спить
Ниточки світяться – Віра горить
Мота-мота-мотанка моя,
Збережи, прошу, моє життя.
Мота-мота-мотанка, прошу,
Замість сліз дай теплого дощу.
Mota-mota-motanka, my own,
Save my life, don’t leave me all alone.
Mota, mota-motanka, I pray,
Trade my tears for warm rain on the way.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мотанка-мота мота-мотанка.
Мотанка, мота-мота-мотанка,
Мота-мота
Мотанка
Тщщщщщ – Мота, Мота.
Смотрите видео выступления победительницы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 Софии Нерсесян с песней Мотанка:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный украинский шоумен Александр Педан удивил поклонников свадьбой. Он поделился кадрами со своей давней любовью.
Также счастливая Леся Никитюк показала сына на руках у жениха-военного Дмитрия Бабчука. Ведущая засняла трогательный момент между отцом и ребенком.
Читайте также:
- "Будет другое лицо" Светлана Билоножко раскрыла, на что идет ради молодости
- "Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко
- С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред