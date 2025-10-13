"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025

Победительница Нацотбора обратилась к украинским традициям.

София Нерсесян Мотанка - текст песни и значение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

О чем песня Софии Нерсесян "Мотанка"

Полный текст победной композиции Нацотбора на Детское Евровидение-2025

12 октября состоялся финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025. Его победительницей стала 10-летняя София Нерсесян. В декабре юная артистка представит нашу страну на Детском Евровидении-2025 с песней "Мотанка". Конкурс пройдет в Тбилиси, Грузия.

Песня Софии Нерсесян "Мотанка" - это "манифест о помощи всем детям Украины, чтобы защитить их жизни". Мотанка - не просто кукла, она мощный оберег. Во время полномасштабной войны, в которой страдают и погибают невинные дети Украины, он приобрел особое значение. По легенде ниточки мотанки начинают светиться, если ребенку угрожает опасность.

София Нерсесян "Мотанка" - текст песни

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка-лялечка не спить,

Ниточки світяться – Віра горить.

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота,

Мота-мота.

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Коло вікон не ходи, не ходи.

Коло вікон там не сон, дрімота,

Коло вікон вже давно темнота.

Та я тебе, темрява, не боюсь,

Голос мій чуєш – за світло борюсь.

Мотанка лялечка не спить,

Ниточки світяться – Віра горить.

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Замість сліз дай теплого, замість сліз дай теплого… теплого дощу…

Тщщщщщ…

Мота-мота,

Мота-мота.

Мотанку – лялечку,

Що мені змалечку

Рідненькі рученьки мами дали.

Темною нічкою най захистить тебе

Мотанка-лялечка –

твій Оберіг

Ой люлі-люлі, ой люлі-лі,

Різні у мотанки є кольори.

Мотанка лялечка не спить

Ниточки світяться – Віра горить

Мота-мота-мотанка моя,

Збережи, прошу, моє життя.

Мота-мота-мотанка, прошу,

Замість сліз дай теплого дощу.

Mota-mota-motanka, my own,

Save my life, don’t leave me all alone.

Mota, mota-motanka, I pray,

Trade my tears for warm rain on the way.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мотанка-мота мота-мотанка.

Мотанка, мота-мота-мотанка,

Мота-мота

Мотанка

Тщщщщщ – Мота, Мота.

Смотрите видео выступления победительницы Национального отбора на Детское Евровидение-2025 Софии Нерсесян с песней Мотанка:

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

