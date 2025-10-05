Безработная Оксана Баюл распродает имущество в США - подробности

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины не может найти работу, из-за чего и отказывается от дома.

https://glavred.info/starnews/bezrabotnaya-oksana-bayul-rasprodaet-imushchestvo-v-ssha-podrobnosti-10704002.html Ссылка скопирована

Оксана Баюл сейчас - фигуристка не может найти работу и продает дом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Читайте больше:

Почему Оксана Баюл покидает Луизиану

Сколько денег спортсменка рассчитывает выручить из продажи имения

Украинская фигуристка и олимпийская чемпионка Оксана Баюл перебралась в США еще в девяностых. Большую часть времени она жила в Лас-Вегасе, однако в 2022 году решила попытать удачи в городе Шривпорт, штат Луизиана, где жила вместе с мужем.

В августе спортсменка сообщила, что находится в состоянии развода с избранником, американским бизнесменом Карло Фариной, от которого у нее есть 10-летняя дочь София. Теперь, вероятно, у Баюл встал вопрос о развитии спортивной карьеры.

видео дня

В конце сентября в своем блоге в Facebook Оксана рассказала, что продает имение в Шривпорте. Такое ее решение связано с семейными проблемами, а также с тем, что в Луизиану фигуристка ехала с целью основать собственную школу фигурного катания. За три года ей так и не удалось реализовать этот план или найти достойную работу. Поэтому Баюл решила вернуться в уже родной для нее и дочери Вегас.

"Спасибо, Шривпорт! Дом выставлен на продажу, я возвращаюсь в Лас-Вегас... Я люблю вас всех. Мне жаль, что ничего не получилось. Я не могу зарабатывать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, я не могу. Я действительно люблю всех людей здесь. Я приехала сюда с определенной целью, но она не осуществилась. Я приехала сюда, чтобы создать нечто, но мои планы не сбылись. Я должна уехать туда, где есть лед", - пишет Оксана Баюл.

Оксана Баюл сейчас - фигуристка не может найти работу и продает дом / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Спортсменка рассчитывает выручить за дом около 1.2 миллионов долларов. Он построен в итальянском стиле в 1925 году для нефтяного магната, и в течение последних трех лет активно реставрировался. К имению прилагается приличный участок земли, сообщает The New York Post.

Дом Оксаны Баюл / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Дом Оксаны Баюл / facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, кто является конкурентами Нади Дорофеевой на украинской музыкальной сцене по мнению ее продюсера Ирины Горовой. В ее перечень вошли известные звезды.

Также шоумен, хореограф и беглец Влад Яма насмешливо обратился к украинцам. Иронично, что при этом он совершенно очевидно скучает по карьере, которую ему удалось построить в Украине до начала полномасштабной войны.

Читайте также:

О персоне: Оксана Баюл Оксана Баюл - бывшая украинская фигуристка. Первая олимпийская чемпионка (XVII Олимпийские зимние игры, Лиллехаммер, Норвегия, 1994) независимой Украины. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (1993, 1994), чемпионка мира (1993). Почетная гражданка Днепра, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред