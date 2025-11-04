Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит Украина

Кратко:
- София Нерсесян представит Украину на Евровидении-2025
- Организаторы объявили порядок выступления конкурсантов в декабре
12 октября София Нерсесян одержала победу на Национальном отборе на Детское Евровидение-2025. 13-го декабря 10-летняя вокалистка представит нашу страну на международном конкурсе. Он состоится в Тбилиси, Грузия.
Сегодня путем жеребьевки был определен порядок участия конкурсантов. По данным официального сайта Детского Евровидения, София Нерсесян выйдет на сцену под номером шесть.
Всего в Детском Евровидении в 2025 году примут участие представители 18 стран (далее в порядке выхода на сцену): Мальта, Азербайджан, Хорватия, Сан-Марино, Армения, Украина, Ирландия, Нидерланды, Польша, Северная Македония, Черногория, Италия, Португалия, Испания, Грузия, Кипр, Франция и Албания.
Смотрите видео выступления Софии Нерсесян на Национальном отборе на Детское Евровидение-2025:
Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
