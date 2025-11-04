Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит Украина

София Нерсесян оказалась в первой десятке.

https://glavred.info/starnews/detskoe-evrovidenie-2025-pod-kakim-nomerom-vystupit-ukraina-10712426.html Ссылка скопирована

Детское Евровидение-2025 Украина - под каким номером София Нерсесян выйдет на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/junioreurovisionofficial, instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

София Нерсесян представит Украину на Евровидении-2025

Организаторы объявили порядок выступления конкурсантов в декабре

12 октября София Нерсесян одержала победу на Национальном отборе на Детское Евровидение-2025. 13-го декабря 10-летняя вокалистка представит нашу страну на международном конкурсе. Он состоится в Тбилиси, Грузия.

Сегодня путем жеребьевки был определен порядок участия конкурсантов. По данным официального сайта Детского Евровидения, София Нерсесян выйдет на сцену под номером шесть.

видео дня

Всего в Детском Евровидении в 2025 году примут участие представители 18 стран (далее в порядке выхода на сцену): Мальта, Азербайджан, Хорватия, Сан-Марино, Армения, Украина, Ирландия, Нидерланды, Польша, Северная Македония, Черногория, Италия, Португалия, Испания, Грузия, Кипр, Франция и Албания.

Детское Евровидение-2025 Украина - под каким номером София Нерсесян выйдет на сцену / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Список стран-участниц Детского Евровидения-2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Смотрите видео выступления Софии Нерсесян на Национальном отборе на Детское Евровидение-2025:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о реакции жены Виталия Козловского на поцелуй певца с Натальей Могилевской. Юлия Бакуменко следила за происходящим из-за кулис концерта.

Также певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей избраннице, с которой он был вместе более 20 лет.

Читайте также:

Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред