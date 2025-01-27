"Думала, что любовь живет три года": Подкопаева показала редкие кадры с мужем

Коротко:
- Лилия Подкопаева призналась в любви своему мужу
- Олимпийская чемпионка опубликовала видео с Игорем Дубинским
Украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая долгое время живет в США, поделилась щемящими кадрами и призналась в любви своему мужу. Видео Подкопаева опубликовала в своем Instagram.
В заметке женщина поделилась радостью от того, что однажды, в очередной раз приехав в США, она там познакомилась со своим будущим мужем - Игорем Дубинским.
"Представь себе: надо было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя... и не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая. Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Но, честно говоря, у меня такой же вопрос к вселенной", - написала она.
Олимпийская чемпионка добавляет, что была уверена, что любовь, как в книжках, живет максимум три года.
"А тут - о чудо - мы с тобой установили новый рекорд! Боюсь даже представить, что будет дальше, но точно знаю: будет интересно!", - подчеркнула Подкопаева.
Украинская гимнастка показала редкие кадры с мужем - смотрите видео:
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Как писал Главред, украинский певец Олег Винник, который уехал из Украины еще в начале полномасштабной войны, готов отыграть два концерта в Праге на День влюбленных. Артист даже снял смешной ролик. В кадре он появился в футболке с изображением непристойного жеста и подписью: "Вот вам, а не Харьков". Ролик был снят в спортивном зале.
Недавно украинский известный хореограф Влад Яма, который сбежал с семьей жить в США в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, опубликовал новый снимок. На своей странице в Instagram Яма показал фото вместе с женой Лилианой. Снимок сделан в фотостудии, пара позировала спиной друг к другу босиком, соединив свои стопы.
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