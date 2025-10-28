Две недели в коме: умер звезда "Полицейского из Рублевки" родом из Украины

Российский актер Роман Попов умер после рецидива болезни.

Роман Попов умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Попов

Роман Попов скончался

Причина смерти популярного актера

Звезда популярного сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался на 41-м году жизни после рецидива рака мозга. Об этом сообщают росСМИ.

Впервые актер столкнулся с тяжелым заболеванием ещё в 2019 году и сумел добиться ремиссии, однако в этом году болезнь вернулась с новой силой. Попов рассказывал поклонникам, что полностью ослеп на один глаз, у него ухудшился слух и он почти не мог обходиться без помощи близких.

По данным СМИ, 11 октября артисту внезапно стало плохо, его доставили в реанимацию и прооперировали. После операции Роман впал в кому, из которой так и не вышел, проведя в бессознательном состоянии более двух недель.

Роман Попов - болезнь / фото: instagram.com, Роман Попов

Семья актера продала дом в Подмосковье, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Известно, что опухоль была неоперабельной.

Роман Попов - биография

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе Сумской области. Вскоре после его рождения семья перебралась в Йошкар-Олу (Марий Эл). Славу ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Актер был женат на Юлии Поповой, с которой прожил почти двадцать лет. У артиста осталось трое детей — 14-летний Федор, 12-летняя Лиза и шестилетняя Марта.

