Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского из Рублевки" родом из Украины

Кристина Трохимчук
28 октября 2025, 14:43
297
Российский актер Роман Попов умер после рецидива болезни.
Роман Попов
Роман Попов умер / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Попов

Вы узнаете:

  • Роман Попов скончался
  • Причина смерти популярного актера

Звезда популярного сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался на 41-м году жизни после рецидива рака мозга. Об этом сообщают росСМИ.

Впервые актер столкнулся с тяжелым заболеванием ещё в 2019 году и сумел добиться ремиссии, однако в этом году болезнь вернулась с новой силой. Попов рассказывал поклонникам, что полностью ослеп на один глаз, у него ухудшился слух и он почти не мог обходиться без помощи близких.

видео дня

По данным СМИ, 11 октября артисту внезапно стало плохо, его доставили в реанимацию и прооперировали. После операции Роман впал в кому, из которой так и не вышел, проведя в бессознательном состоянии более двух недель.

Роман Попов
Роман Попов - болезнь / фото: instagram.com, Роман Попов

Семья актера продала дом в Подмосковье, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Известно, что опухоль была неоперабельной.

Роман Попов - биография

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года в Конотопе Сумской области. Вскоре после его рождения семья перебралась в Йошкар-Олу (Марий Эл). Славу ему принесла роль Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Актер был женат на Юлии Поповой, с которой прожил почти двадцать лет. У артиста осталось трое детей — 14-летний Федор, 12-летняя Лиза и шестилетняя Марта.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что участница "Холостяка-14" победила рак щитовидной железы в 19 лет. Сейчас она старается помогать и поддерживать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.

Также принц Уильям впервые заговорил о том, как его дети перенесли новости о диагнозе Кейт и как они справляются с проблемами со здоровьем матери. Уильям признаётся, что был поражён тем, как быстро может измениться жизнь, когда наступает болезнь.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:37Война
РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:36Война
В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Красивое, но опасное: в Украине растет дерево, которое лучше обходить стороной

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

"Мои свидания": Виталий Кличко раскрыл правду о личной жизни после развода

Последние новости

15:37

"Война может закончиться раньше": Зеленский объяснил слова Туска о планах Украины

15:36

РФ накопила почти 1000 дронов, самолеты уже с ракетами: угроза массированного обстрела

15:20

Превратятся в труху: как нельзя хранить дрова зимой, чтобы не остаться без тепла

15:02

Берем обычные бублики и готовим закуску на миллион: получается очень вкусно

14:49

Кого нельзя пускать в дом 29 октября: строгие запреты и приметы 29 октября

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцевНакроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев
14:43

Две недели в коме: умер звезда "Полицейского из Рублевки" родом из УкраиныВидео

14:34

Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

14:15

Искусство, духовность и партнерство: в Украине состоялся первый Культурный Давос актуально

14:13

"На развод как на праздник": жена Джигана нашла замену предателюВидео

Реклама
14:00

Пенсии под угрозой: кто из украинцев должен пройти идентификацию, чтобы не остаться без денег

13:57

В Украине находится самая длинная пещера в мире: как она выглядит

13:35

Охотится на летучих мышей, но меньше воробья: в Днепре заметили редкую птицу

13:25

Вкус детства: рецепт вкуснейшего десерта из чернослива за 15 минут

13:16

Выбирают работу вместо любви: самые большие трудоголики среди знаков зодиака

13:10

Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

12:53

Погода будет контрастной: Украину накроют дожди, а потом потеплеет

12:51

"Красивая пара": Ксения Мишина показала свою первую любовь

12:29

Собаки из Чернобыля удивили волонтеров: что необычного в их внешнем виде (фото)

12:25

В ход пойдут "Фламинго": Зеленский раскрыл стратегию дальнобойных ударов Украины

12:14

"В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару

Реклама
12:08

"Держим вместе украинскую волну!": Михаил Поплавский об украинском языке и генетическом коде нации актуально

12:00

Киев вскоре может стать "тыловым фронтом": Сергей Флэш - о риске ударов FPV

11:55

Телеканал 2+2 начал съемки нового детективно-комедийного сериала "Таксист"

11:50

"Нужно применять все": Зеленский рассказал, почему Шахеды стали смертоноснее, чем баллистика

11:31

"Две аварии случилось": Киркоров сделал неожиданное признание

11:17

Ушел в СОЧ - лишился имущества: в Раде хотят ужесточить наказание за самоволку

10:40

"Конкурентку не пустить": Таисия Повалий "взялась" за известную украинскую певицу

10:31

"Путин будет делать все": Зеленский прокомментировал идею встречи с диктатором

10:28

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Драконам - потери, Собакам - сплетни

10:28

Полное расписание трансляций 1/8 финала Кубка Украины: где смотреть матчи

10:26

"Является главной целью россиян": Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

10:21

Контрацепция и интимное здоровье для женщин: как подобрать оптимальный метод новости компании

10:03

В домах станет тепло: в Украине официально стартует отопительный сезон

10:00

Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают

09:49

Россияне ударили по Черниговщине: поврежден объект критической инфраструктуры и база отдыхаФото

09:34

Почему 29 октября нельзя с грустью смотреть в зеркало: какой церковный праздник

09:31

Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 октября (обновляется)

09:18

В Японии нашли замену солнечным панелям: обскакали США и Китай

09:12

В Украине с 2026 года меняют условия выхода на пенсию: что нужно знать

Реклама
09:09

В Украине произошло землетрясение: где именно трясло

09:00

Будет беда: Жданов – о последствиях удара по Белгородской дамбе для российских войск и мести Путина

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Усилить давление на Путина": Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму

08:10

Путин отдал приказ: армия РФ спешно пошла в наступление на ключевой город

08:10

Как бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилищамнение

07:24

Прорыв дамбы в Белгородской области: эксперт сказал, есть ли угроза Украине

06:38

Венгрия хочет создать в ЕС антиукраинский альянс с Чехией и Словакией – СМИ

06:10

Шантаж не сработал: Кремль начал истерически вопить накануне встречи Трампа и Симнение

05:46

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - приятная неожиданность, Стрельцам - путешествие

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять