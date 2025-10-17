Укр
"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

Алена Кюпели
17 октября 2025, 22:26
12
Лилия Яма неожиданно заговорила о том, как сохранить отношения в паре.
Влад Яма, Лилия Яма
Влад Яма и Лилия Яма женаты много лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliya_yama/?hl=uk

Кратко:

  • О чем рассказала Лилия Яма
  • В чем секрет их отношений

Жена украинского хореографа Влада Ямы, который сбежал из Украины жить в США еще в начале полномасштабной войны в Украине, рассказала об отношениях с танцором.

Об этом Лилия Яма написала на своей странице в Instagram. Она решила сделать признание о своей семейной жизни и создала целую карусель, подписав каждое фото. "Гармонии в отношениях не бывает. Потому что жизнь - не ровная гладь, а постоянные волны", - пишет она.

видео дня
Лилия Яма рассказала об отношениях
Лилия Яма рассказала об отношениях / Фото Instagram/liliya_yama

По словам Ямы, все дело "в балансе". "Не в том, что чтобы все было спокойно, а в том, чтобы держать друг друга, когда шторм", - добавляет Яма.

Лилия Яма рассказала об отношениях
Лилия Яма рассказала об отношениях / Фото Instagram/liliya_yama

Она добавляет, что любовь - это движение и она живет, пока двое растут, а не "ищут идеал".

Лилия Яма рассказала об отношениях
Лилия Яма рассказала об отношениях / Фото Instagram/liliya_yama

Отметим, как сообщал Главред, недавно Влад Яма показал фото, на котором исполняет танцевальное па. Однако не только экспрессия фото привлекла внимание многих: в подписи к нему Яма рассказал, что фотография была сделала в Крыму.

А также ранее во время утренней массированной атаки России по украинским мирным городам 29 декабря 2023 года, Влад Яма выложил издевательский пост. Он опубликовал видео горящей свечи, где цинично написал, что с ним все хорошо.

О персоне: Влад Яма

Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".
С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.
В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Влад Яма новости шоу бизнеса
