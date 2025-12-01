"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

Кратко:
- Терен провел время с Виточкой
- Как отреагировали поклонники
Бывший главный герой шоу "Холостяк" и ветеран Александр Терен показался вместе с экс-участницей "Холостяка-14" Виточкой.
В соцсетях появился общий кадр ветерана и девушки и Терен подарил ей розу.
"Даже во тьме видно хороших людей", - сказал Александр при встрече.
Отметим, пара позировала в традиционных нарядах на мероприятии, которое было посвящено Дню Андрея.
Напомним, ранее в соцсетях разгорелся разговор о том, что Виточка идеально подошла бы Терену, после чего он пригласил ее на свидание и эта встреча состоялась.
В комментариях поклонники Виточки остались в восторге от снимка и написали множество комментариев.
"Наконец-то! Горько";
"Такие хорошенькие оба";
"Идеальная пара", - отметили фанаты.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала, как она провела романтический вечер с мужем Валентином. Могилевская опубликовала видео, на котором поделилась с поклонниками, как она расслабилась в перерывах между выступлениями.
А также певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить в США и пытается строить там карьеру, поделилась своими мыслями об одиночестве.
Вас может заинтересовать:
- "Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке
- "Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию
- "Был цирк": Melovin прокомментировал свою помолвку
О персоне: Александр "Терен" Будько
Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.
По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред