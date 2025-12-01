"Горько": Александр Терен заинтриговал романом с экс-участницей "Холостяка-14"

Александр Терен провел вечер с Виточкой.

Александр Терен удивил своим поступком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

Кратко:

Терен провел время с Виточкой

Как отреагировали поклонники

Бывший главный герой шоу "Холостяк" и ветеран Александр Терен показался вместе с экс-участницей "Холостяка-14" Виточкой.

В соцсетях появился общий кадр ветерана и девушки и Терен подарил ей розу.

"Даже во тьме видно хороших людей", - сказал Александр при встрече.

Александр Терен с Виточкой / фото: скрин instagram.com, Виточка

Отметим, пара позировала в традиционных нарядах на мероприятии, которое было посвящено Дню Андрея.

Напомним, ранее в соцсетях разгорелся разговор о том, что Виточка идеально подошла бы Терену, после чего он пригласил ее на свидание и эта встреча состоялась.

Как завязалось общение Терена и Виточки / фото: скрин соцсети

В комментариях поклонники Виточки остались в восторге от снимка и написали множество комментариев.

"Наконец-то! Горько";

"Такие хорошенькие оба";

"Идеальная пара", - отметили фанаты.

О персоне: Александр "Терен" Будько Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. Через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

