Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

Кратко:
- Что сейчас между Подкопаевой и ее эксом
- Что спортсменка говорит о разводе
Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о том, куда делся и чем сейчас занят ее бывший муж Тимофей Нагорный.
В интервью Маричке Падалко спортсменка призналась, что с экс-мужем она не общается уже более десяти лет.
По словам Лилии, их история закончилась тяжелым разводом и полностью разорванными связями. Она рассказала, что перестала общаться с Нагорным, в скорости после развода с ним. Кроме того, бывший муж спортсменки не поддерживает отношения ни с сыном, ни с дочерью.
"Этот человек давно исчез из жизни наших детей. И хотя это было тяжело принять, я считаю, что развестись тогда было лучшим решением. Я никогда не препятствовала его желанию общаться с детьми — у него есть все контакты, он знает, где мы живем. Просто, видимо, у каждого свой путь, и я иду по своему", — объяснила Подкопаева.
Куда делся Тимофей Нагорный
Тимофея Нагорного задержали в 2018 году по подозрению в государственной измене, и с тех пор о нем ничего не известно.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала об отношениях с отцом-россиянином. Как призналась чемпионка, она не знает как общаться со своим родным человеком, ведь не может даже назвать его отцом.
Также украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала поклонникам о новом этапе в жизни ее дочери Эвелины. Подкопаева отметила, что девочка закончила детский сад и теперь начинает обучение в школе в США.
Вас также может заинтересовать:
- Уже выше мамы: Лилия Подкопаева поразила видом своей дочери на редком фото
- Лилия Подкопаева показала редкое фото своей маленькой дочери-копии
- "Корявая была встреча": Лилия Подкопаева высказалась об отце-россиянине
О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред