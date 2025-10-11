Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

Лилия Подкопаева рассказала о том, где сейчас ее бывший муж Тимофей Нагорный.

Подкопаева рассказала о бывшем муже / Коллаж Главред, фото Обозреватель

Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о том, куда делся и чем сейчас занят ее бывший муж Тимофей Нагорный.

В интервью Маричке Падалко спортсменка призналась, что с экс-мужем она не общается уже более десяти лет.

По словам Лилии, их история закончилась тяжелым разводом и полностью разорванными связями. Она рассказала, что перестала общаться с Нагорным, в скорости после развода с ним. Кроме того, бывший муж спортсменки не поддерживает отношения ни с сыном, ни с дочерью.

"Этот человек давно исчез из жизни наших детей. И хотя это было тяжело принять, я считаю, что развестись тогда было лучшим решением. Я никогда не препятствовала его желанию общаться с детьми — у него есть все контакты, он знает, где мы живем. Просто, видимо, у каждого свой путь, и я иду по своему", — объяснила Подкопаева.

Лилия Подкопаева с мужем и старшим сыном / Фото Instagram/podkopayeva_official

Куда делся Тимофей Нагорный

Тимофея Нагорного задержали в 2018 году по подозрению в государственной измене, и с тех пор о нем ничего не известно.

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

