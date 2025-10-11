Укр
Исчез: Подкопаева рассказала про бывшего мужа

Алена Кюпели
11 октября 2025, 14:15
Лилия Подкопаева рассказала о том, где сейчас ее бывший муж Тимофей Нагорный.
Подкопаева рассказала о бывшем муже
Подкопаева рассказала о бывшем муже / Коллаж Главред, фото Обозреватель

Известная украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала о том, куда делся и чем сейчас занят ее бывший муж Тимофей Нагорный.

В интервью Маричке Падалко спортсменка призналась, что с экс-мужем она не общается уже более десяти лет.

По словам Лилии, их история закончилась тяжелым разводом и полностью разорванными связями. Она рассказала, что перестала общаться с Нагорным, в скорости после развода с ним. Кроме того, бывший муж спортсменки не поддерживает отношения ни с сыном, ни с дочерью.

"Этот человек давно исчез из жизни наших детей. И хотя это было тяжело принять, я считаю, что развестись тогда было лучшим решением. Я никогда не препятствовала его желанию общаться с детьми — у него есть все контакты, он знает, где мы живем. Просто, видимо, у каждого свой путь, и я иду по своему", — объяснила Подкопаева.

Лилия Подкопаева и ее нежные чувства к дочери Каролине
Лилия Подкопаева с мужем и старшим сыном / Фото Instagram/podkopayeva_official

Куда делся Тимофей Нагорный

Тимофея Нагорного задержали в 2018 году по подозрению в государственной измене, и с тех пор о нем ничего не известно.

Ранее Главред сообщал, что известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала об отношениях с отцом-россиянином. Как призналась чемпионка, она не знает как общаться со своим родным человеком, ведь не может даже назвать его отцом.

Также украинская гимнастка Лилия Подкопаева рассказала поклонникам о новом этапе в жизни ее дочери Эвелины. Подкопаева отметила, что девочка закончила детский сад и теперь начинает обучение в школе в США.

О персоне: Лилия Подкопаева

Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

