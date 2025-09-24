"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Кратко:
- Максим Галкин обратился к израильтянам
- Как отреагировали россияне
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, еще в 2022 году переехал с семьей жить в Израиль.
Сейчас он находится с детьми и женой на Кипре, но в своих соцсетях поздравил жителей Израиля с Новым годом.
Галкин записал видео с поздравлениями сначала на русском языке, а продолжил уже на иврите.
"Пусть Новый год будет для всех счастливым и сладким! Годом здоровья, изобилия, спокойствия и мира", - написал юморист.
А вот жители страны-террориста, которые никак не оставят в покое Максима, решили прокомментировать его обращение и высказать свой негатив.
"Какая наигранная радость",
"А чего не в Израиле-то сидит?",
"Сбежавший еврей поздравил евреев, от которых сбежал",
"Испортил жизнь детям и Алле", - написали россияне.
Долг Максима Галкина
В московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из российского юмориста Максима Галкина за дом-замок в деревне Грязь.
Разбирательства по судебному иску с АО "Мосэнергосбыт" к Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, речь идет о почти 4000 долларов. Пока юморист никак не отреагировал на новости.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости
Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.
Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.
Вас может заинтересовать:
- Дмитрий Комаров вышел на связь и засветил обручальное кольцо - детали
- Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали
- Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред