"Испортил жизнь детям и Алле": что произошло с Максимом Галкиным

Максим Галкин вышел на связь.

https://glavred.info/starnews/isportil-zhizn-detyam-i-alle-chto-proizoshlo-s-maksimom-galkinym-10700852.html Ссылка скопирована

Максим Галкин - новый скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин обратился к израильтянам

Как отреагировали россияне

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, еще в 2022 году переехал с семьей жить в Израиль.

Сейчас он находится с детьми и женой на Кипре, но в своих соцсетях поздравил жителей Израиля с Новым годом.

видео дня

Галкин записал видео с поздравлениями сначала на русском языке, а продолжил уже на иврите.

"Пусть Новый год будет для всех счастливым и сладким! Годом здоровья, изобилия, спокойствия и мира", - написал юморист.

Максим Галкин поздравил израильтян / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

А вот жители страны-террориста, которые никак не оставят в покое Максима, решили прокомментировать его обращение и высказать свой негатив.

"Какая наигранная радость",

"А чего не в Израиле-то сидит?",

"Сбежавший еврей поздравил евреев, от которых сбежал",

"Испортил жизнь детям и Алле", - написали россияне.

Максим Галкин / фото: instagram.com, Максим Галкин

Долг Максима Галкина

В московский суд поступил иск о взыскании более полумиллиона рублей из российского юмориста Максима Галкина за дом-замок в деревне Грязь.

Разбирательства по судебному иску с АО "Мосэнергосбыт" к Галкину о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию, речь идет о почти 4000 долларов. Пока юморист никак не отреагировал на новости.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости

Ранее Главред сообщал, что российский юморист Максим Галкин показал фотографии детей в честь их 12-летия. На свежих снимках двойняшки Галкина и Пугачевой позировали в стильных нарядах во время недавней фотосессии, а на следующих кадрах артист поделился архивными фото, где малыши еще совсем маленькие.

Тем временем жене Галкина, певице Алле Пугачевой, продолжают угрожать лишением всех государственных наград РФ из-за ее открытой поддержки Украины. Виталий Бородин заявил о необходимости отобрать у Примадонны звание народной артистки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред