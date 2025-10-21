Укр
Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя

Кристина Трохимчук
21 октября 2025, 13:55
101
Бывшего руководителя Молодого театра Андрея Билоуса обвиняют в сексуальном насилии.
Андрей Белоус
Андрею Билоусу объявили подозрение / коллаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police, Молодой театр

Вы узнаете:

  • Андрею Билоусу объявили о подозрении
  • В чем его обвиняют потерпевшие

Известному украинскому режиссеру Андрею Белоусу объявили о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители провели расследование в отношении бывшего руководителя Молодого театра и экс-преподавателя университета Карпенко-Карого и выявили факты преступных действий в отношении пяти потерпевших, среди которых была несовершеннолетняя.

видео дня
Андрей Белоус
Андрей Белоус - заявление Национальной полиции / фото: t.me/UA_National_Police

"Мужчина, который долгое время занимал руководящую должность в одном из столичных театров и был заведующим кафедрой в университете, по меньшей мере с 2017 года использовал свое служебное положение для склонения студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия. Кроме того, он неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие", - сообщили в полиции.

Если вина художника будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают досудебное расследование. Суд уже избрал Билоусу меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Андрей Белоус
Андрей Белоус - в чем обвиняется / фото: t.me/UA_National_Police

Андрей Белоус - скандал

Весной 2025 года вокруг художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса разразился громкий скандал, связанный с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах и харассменте. Обвинения, инициированные бывшими студентками Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого, а также актрисами, привели к общественному резонансу, акциям протеста и открытию Национальной полицией уголовного производства.

Ранее Главред сообщал, что украинский режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Натальей Денисенко, которая недавно развелась с мужем.Алексей отметил, что с Натальей его связывают только рабочие и дружеские отношения.

Также известный украинский режиссер Денис Тарасов, который работал над такими проектами, как "БожеВильны", "Я - Надежда" и "Путь домой", рассказал о том, кто из украинских актеров зарабатывает больше всего за свои роли.

