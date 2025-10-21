Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя

Вы узнаете:
- Андрею Билоусу объявили о подозрении
- В чем его обвиняют потерпевшие
Известному украинскому режиссеру Андрею Белоусу объявили о подозрении в изнасиловании и сексуальном насилии. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Правоохранители провели расследование в отношении бывшего руководителя Молодого театра и экс-преподавателя университета Карпенко-Карого и выявили факты преступных действий в отношении пяти потерпевших, среди которых была несовершеннолетняя.
"Мужчина, который долгое время занимал руководящую должность в одном из столичных театров и был заведующим кафедрой в университете, по меньшей мере с 2017 года использовал свое служебное положение для склонения студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия. Кроме того, он неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие", - сообщили в полиции.
Если вина художника будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают досудебное расследование. Суд уже избрал Билоусу меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.
Андрей Белоус - скандал
Весной 2025 года вокруг художественного руководителя Молодого театра Андрея Белоуса разразился громкий скандал, связанный с публичными обвинениями в сексуальных домогательствах и харассменте. Обвинения, инициированные бывшими студентками Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого, а также актрисами, привели к общественному резонансу, акциям протеста и открытию Национальной полицией уголовного производства.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Натальей Денисенко, которая недавно развелась с мужем.Алексей отметил, что с Натальей его связывают только рабочие и дружеские отношения.
Также известный украинский режиссер Денис Тарасов, который работал над такими проектами, как "БожеВильны", "Я - Надежда" и "Путь домой", рассказал о том, кто из украинских актеров зарабатывает больше всего за свои роли.
Вас может заинтересовать:
- "Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей Поплавской
- Не пишите "все будет хорошо": болезнь Симоньян перешла на новую стадию
- "Не стало человека": коллеги раскрыли детали смерти Дизеля Яценко
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред