Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

Мэр Киева Виталий Кличко в редком комментарии рассказал о своих уже взрослых детях и даже поделился тем, чем они занимаются.
Об этом он рассказал в комментарии шоу "Утро в большом городе".
Так, по словам Кличко, его средний сын Максим - очень высокий парень и вид спорта выбрал соответствующий - баскетбол.
"У него рост два метра и 18 см, то есть на голову выше меня, то ему сам бог подсказывал, какой спорт он должен был выбрать. Держу кулаки, чтобы он показал хороший результат. Он находится в тени отца, учитывая спортивные достижения, но желаю ему выйти из нее. Он родился за границей, когда я там работал. Там всю жизнь провел и является украинцем. У него течет украинская кровь и он играет за сборную Украины. Убежден, что обязательно (вернется в Украину — авт.)", — поделился Кличко.
Что касается старшего сына Егора, то он окончил Лондонскую школу экономики, однако в политику не собирается. К слову, не идти в политику, ему советует сам Виталий Кличко.
"Университет. Бизнес и менеджмент. Я им не советую идти в политику. Политика — это большое озеро с дерьмом. Я не желаю этого детям, хотя так случилось, что я плаваю в этом озере", — признался политик.
О персоне: Виталий Кличко
Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.
