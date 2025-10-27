"Красивый мужчина взял меня за руку": Билык сделала признание о новой свадьбе

Ирина Билык откровенно заговорила о личном.

Личная жизнь Ирины Билык - тема чуть менее обсуждаемая, чем ее блистательное творчество. Певица была четыре раза замужем, и едва ли не каждый год она получает новые предложения руки и сердца.

Меж тем с апреля 2021 сердце звезды официально свободно. Но весьма вероятно, что скоро все изменится: на проекте "Бути зіркою" Билык призналась, что не может быть долго одна, и не станет возражать, если в ее жизни появится новый мужчина.

"В моей жизни что-то удивительное и очень красивое еще обязательно произойдет. Я настолько верю в судьбу и думаю: как это снимем фильм, а не будет еще одной моей свадьбы. Как это? Когда-то мне мой один друг говорит: "Ира, ты не настоящая звезда. У Элизабет Тейлор было шесть мужчин, а у тебя только четыре". Надо еще работать и работать над этим вопросом. Возможно, я немного шучу, но в этом есть правда, потому что я думаю, что я долго не могу оставаться одна и хочу, чтобы красивый мужчина взял меня за руку", - поделилась Ирина Билык.

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

