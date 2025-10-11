Куда делся певец Дельфин и что говорит о войне

Певца называют "молчуном" за его позицию относительно войны в Украине.

Куда делся певец Дельфин / Коллаж Главред, фото Википедия, РИА Новости

Кратко:

Как сейчас выглядит певец Дельфин

Чем он занимается

Некогда популярный российский певец Дельфин (Андрей Лысиков - авт.), который прославился в 90-х-2000-х, постепенно пропал с радаров многичесленных СМИ, как украинских, так и российских.

Бывший участник и автор текстов группы "Мальчишник", не часто выпускает сольные альбомы и новые треки, а также практически не выступает.

Что сейчас с певцом Дельфин

Однако несколько знаковых событий у Дельфина все же есть. Так, в 2018 году у него вышел десятый студийный альбом под названием "442", в котором музыкант часто упоминает войну. Позже в каком-то из интервью пропагандистам он упомянул, что речь идет об абстрактной войне, не о конкретной.

Весной 2023 года, когда Россия уже вторглась в Украину, Лысиков выпустил еще один альбом, под названием "Прощай оружие". Пластинка состоит из девяти треков, а ее обложкой стал снимок британского фотографа Грейс Робертсон 1955 года с изображением молодой пары, наблюдающей за прибоем.

Как сейчас выглядит Дельфин / Фото РИА Новости

Тогда в интервью российскому "Коммерсанту" музыкант пояснил, что считает самым разрушительным оружием в мире человеческую глупость.

"Хочу отметить, что альбом называется „ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ" — заглавными буквами, без знаков препинания. А самым разрушительным оружием как сегодня, так и вчера, так и в будущем я считаю человеческую глупость", — добавил Лысиков.

Что Дельфин говорит о войне

Конкретно о террористическом вторжении России в Украину, артист не говорит ничего. Сайт Stars about war, называет Дельфина "молчуном".

Что Лысиков говорит о войне / Скриншот starsaboutwar.in.ua/

Впрочем, с 2017 года артист является почетным участником базы "Миротворец";

Дает ли концерты Дельфин

Дельфин практически не выступает. В 2024 году он провел два концерта в Тюмени. Отмечается, что Дельфин во время концерта совсем не общался со зрителями, а только пел. Артист также не вышел на бис.

Однако в 2025 году он активно гастролирует по всей России.

Дельфин соцсети

Певец также остается достаточно активным в запрещенным в России Instagram.

Как сейчас выглядит Дельфин / Фото Instagram/ dolphinmusic

О персоне: Дельфин Дельфин - российский рэп-исполнитель, мелодекламатор, певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер, автор песен и поэт. Бывший участник и автор текстов рэп-групп "Мальчишник" и "Дубовый Гаайъ". Больше известен благодаря одноимённому сольному проекту. Является одним из первых российских рэп-исполнителей.

