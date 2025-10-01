Леонтьев сообщил о тяжелой утрате: что случилось

Российский певец, который молчит о вторжении РФ в Украину, сообщил о потере.

Валерий Леонтьев поделился личным/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/

Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, потерял друга – композитора Юрия Чернавского.

Леонтьев, как пишут российские пропагандисты, Леонтьев сильно переживает такую утрату.

"Те, кто слышал песни Юры Чернавского, уже не могли их забыть или стереть из памяти, да и зачем? Его музыка была пронизана солнцем, радостью, светлой печалью и, конечно же, надеждой. Вся его жизнь была ожиданием и надеждой. Надеюсь, что его несбывшиеся мечты сбудутся в следующей жизни, они станут музыкой, и те, кто любили и любят его, эту музыку услышат",— заявил Леонтьев.

Валерий Леонтьев поведал о потере/ Фото: mk.ru

Отметим, 29 сентября стало известно о том, что в возрасте 78 лет ушел из жизни советский, немецкий и американский композитор Юрий Чернавский. Причина смерти музыканта не раскрывается.

Отметим, ранее Главред сообщал, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позициюсвоего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

О персоне: Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

