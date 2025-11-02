Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

Соня Киперман весело отпраздновала Хэллоуин.

Дочь Веры Брежневой на праздновании Хэллоуина / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Киперман

Дочь Веры Брежневой показала образ на Хэллоуин

Как выглядит Соня Киперман

Дочь украинской певицы и бывшей солистки "ВИА Гра" Веры Брежневой, которая живет за границей и поддерживает Украину, поделилась провокационными фото с празднования Хэллоуина. Снимок в тематическом образе Соня Киперман опубликовала в своем Instagram.

Для вечеринки девушка выбрала образ ведьмы. На фотографии можно разглядеть белое мини-платье с черным корсетом, сетчатые чулки и черные туфли. Завершил образ главный ведьминский аксессуар — остроконечный фиолетовый колпак.

Соня Киперман на вечеринке / фото: instagram.com, Соня Киперман

Особое внимание привлекла атмосфера снимка. Соню Киперман сфотографировали на обочине дороги. Дочь певиці позировала полулежа на газоне, а размытость снимка добавила настроения "после веселой вечеринки".

Вера Брежнева — дети

Певица Вера Брежнева стала матерью двух дочерей. Старшая дочь Соня родилась в гражданском браке с Виталием Войченко. Девушка, которая носит фамилию второго мужа матери (Киперман), выросла и на данный момент живет и учится в США, активно строит модельную и актерскую карьеру. Младшая дочь Сара родилась в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

