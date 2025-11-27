Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

Герцогиня Меган Маркл попала в неприятную ситуацию.

https://glavred.info/starnews/megan-markl-obvinili-v-vorovstve-chto-proizoshlo-10719197.html Ссылка скопирована

Меган Маркл обвинили в воровстве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Кратко:

В чем обвиняют Меган Маркл

Что говорят ее представители

Жена принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл угодила в скандал.

Так, актрису обвиняют в том, что она якобы взяла дизайнерское платье и не вернула его, а также не заплатила за дорогую вещь.

видео дня

Между тем, как пишет People, представитель Меган Маркл опровергает сообщения о том, что она без разрешения забрала платье с фотосессии 2022 года.

44-летняя герцогиня Сассекская появилась в рекламных материалах праздничного эпизода своего сериала Netflix "С любовью". Меган в зелёном платье на одно плечо зажигает свечи на праздничном столе. Ранее она надевала такое же платье Galvan "Ushuaia" за 1695 долларов для фотосессии Variety 2022 года, что вызвало слухи о том, что она оставила его себе без разрешения.

Меган Маркл / Скриншот YouTube

Представитель герцогини Сассекской заявил журналу PEOPLE: "Намёки на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съёмочной площадке или их команды, не только категорически ложны, но и крайне клеветнические. Все вещи были взяты с соблюдением полной прозрачности и в соответствии с договорными условиями".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред