Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

Алена Кюпели
27 ноября 2025, 10:03
Герцогиня Меган Маркл попала в неприятную ситуацию.
Меган Маркл
Меган Маркл обвинили в воровстве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/netflix

Кратко:

  • В чем обвиняют Меган Маркл
  • Что говорят ее представители

Жена принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл угодила в скандал.

Так, актрису обвиняют в том, что она якобы взяла дизайнерское платье и не вернула его, а также не заплатила за дорогую вещь.

Между тем, как пишет People, представитель Меган Маркл опровергает сообщения о том, что она без разрешения забрала платье с фотосессии 2022 года.

44-летняя герцогиня Сассекская появилась в рекламных материалах праздничного эпизода своего сериала Netflix "С любовью". Меган в зелёном платье на одно плечо зажигает свечи на праздничном столе. Ранее она надевала такое же платье Galvan "Ushuaia" за 1695 долларов для фотосессии Variety 2022 года, что вызвало слухи о том, что она оставила его себе без разрешения.

Меган Маркл
Меган Маркл / Скриншот YouTube

Представитель герцогини Сассекской заявил журналу PEOPLE: "Намёки на то, что какие-либо вещи были взяты без полного ведома и согласия стилистов на съёмочной площадке или их команды, не только категорически ложны, но и крайне клеветнические. Все вещи были взяты с соблюдением полной прозрачности и в соответствии с договорными условиями".

Ранее стало известно о том, что брак принца Гарри и Меган Маркл терпит серьезные испытания амбициями бывшей американской актрисы. Наследник британского престола недоволен тем, как его жена распоряжается публичностью их общих детей.

Ранее Главред сообщал, что принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

