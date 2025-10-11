Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

Меган Маркл на редких кадрах показала свою дочь, которую прячет от публики.

Меган Маркл показала дочь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Жена британского принца Гарри Меган Маркл в своем Instagram поделилась доселе неопубликованными фото своей дочери - принцессы Лилибет.

Меган Маркл таким образом отметила Международный день девочек, поделившись новым фото.

"Всем девочкам — этот мир принадлежит вам", — написала Маркл в Instagram. "Делайте всё возможное, чтобы защищать свои права, высказывайте своё мнение, поддерживайте друг друга. Мы сделаем то же самое для вас. Это ваше право и наша обязанность".

"Вперёд, девочка! С Международным днём девочек", — добавила 44-летняя актриса.

На фотографии Маркл была в белой рубашке на пуговицах и брюках в тон, держа Лили за руку. Они смотрели на ручей.

Лили же была одета в розовый наряд с сумочкой в ​​тон. Её рыжие волосы были собраны в небрежный хвост.

Ранее Главред сообщал, что Меган Маркл решилась на неожиданный шаг. После заключения рекордной сделки с Netflix на 100 миллионов долларов она выпустила трейлер своего авторского шоу и поделилась радостной новостью в соцсетях.

Также инсайдеры рассказали, что принц Гарри готов помириться с королевской семьей. Он готов даже прилететь в Британию и встретиться с принцем Уильямом во время важного события, однако наследник британского престола еще в раздумьях, принимать ли извинения брата.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

