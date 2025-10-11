Меган Маркл поделилась секретными фото дочери Лилибет

Кратко:
- Как сейчас выглядит дочь Меган Маркл
- По какому поводу появилось ее фото
Жена британского принца Гарри Меган Маркл в своем Instagram поделилась доселе неопубликованными фото своей дочери - принцессы Лилибет.
Меган Маркл таким образом отметила Международный день девочек, поделившись новым фото.
"Всем девочкам — этот мир принадлежит вам", — написала Маркл в Instagram. "Делайте всё возможное, чтобы защищать свои права, высказывайте своё мнение, поддерживайте друг друга. Мы сделаем то же самое для вас. Это ваше право и наша обязанность".
"Вперёд, девочка! С Международным днём девочек", — добавила 44-летняя актриса.
На фотографии Маркл была в белой рубашке на пуговицах и брюках в тон, держа Лили за руку. Они смотрели на ручей.
Лили же была одета в розовый наряд с сумочкой в тон. Её рыжие волосы были собраны в небрежный хвост.
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что Меган Маркл решилась на неожиданный шаг. После заключения рекордной сделки с Netflix на 100 миллионов долларов она выпустила трейлер своего авторского шоу и поделилась радостной новостью в соцсетях.
Также инсайдеры рассказали, что принц Гарри готов помириться с королевской семьей. Он готов даже прилететь в Британию и встретиться с принцем Уильямом во время важного события, однако наследник британского престола еще в раздумьях, принимать ли извинения брата.
Вас также может заинтересовать:
- Меган Маркл и принц Гарри решились на отчаянный шаг
- Взяли у Гарри лучшее: Меган Маркл опубликовала редкие фото детей
- 53 минуты, поцелуи и Меган: как прошла встреча принца Гарри и короля Чарльза
О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред