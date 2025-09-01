Диана мечтала об этом: Гарри в отчаянии обратился к принцу Уильяму

Принц Гарри хочет примириться с братом перед 30-й годовщиной смерти принцессы Дианы.

Принц Гарри ищет пути к примирению с принцем Уильямом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему принц Гарри собрался в Лондон на примирение с принцем Уильямом

Что ждет на родине младшего сына принцессы Дианы

Британский принц Гарри, который сейчас живет в США вместе с женой Меган Маркл и детьми, решительно настроен помириться с принцем Уильямом до 30-й годовщины смерти их матери, принцессы Дианы. Герцог Сассекский убежден, что именно единство братьев станет лучшей данью ее памяти, сообщает RadarOnline.

По словам инсайдеров, эта тема для Гарри очень болезненная. Он неоднократно подчеркивал, что примирение - это дело чести перед их матерью. Именно на открытии статуи Дианы в 2021 году братья в последний раз появились вдвоем.

"Он постоянно повторяет, что они с Уильямом должны сделать это ради матери. Гарри хочет почтить ее память и верит, что Диана мечтала бы видеть сыновей вместе", - рассказал источник издания.

Статуя принцессы Дианы, которую вместе открыли Уильям и Гарри / ua.depositphotos.com

Также Гарри пытается убедить брата появиться вместе с ним на важных событиях, в том числе и на Играх Непокоренных в Британии в 2027 году.

"Он хочет, чтобы Уильям был частью этого, или хотя бы дал свое благословение. Но Уильям пока не спешит соглашаться", - отметил инсайдер.

Принц Гарри и принц Уильям могут встретиться в Великобритании / фото: ua.depositphotos.com

Наследник британского престола не спешит снова допускать принца Гарри в близкий круг королевской семьи из-за его жены Меган Маркл. Уильям опасается, что частные разговоры их семьи снова будут передаваться медиа, как Сассекские это уже делали в интервью, на Netflix и в мемуарах "Запасной". В частности, принц был неприятно поражен обвинениями королевской семьи в расизме от Меган.

"Он считает, что обвинения нанесли реальный и длительный ущерб. Боль искренняя, и это заставляет его быть очень осторожным, чтобы не проявлять никаких признаков примирения", - подчеркнул источник издания.

Принц Гарри и Меган Маркл обвинили королевскую семью в расизме / фото: instagram.com, sussexroyal

Во дворце говорят, что король Чарльз, который сейчас борется с онкологией, также мечтает о примирении своих сыновей. Он даже объявил детей Гарри принцем и принцессой, что вызвало споры относительно правильности такого решения, ведь на тот момент Сассекские уже порвали свои связи с королевской семьей.

"Чарльз хотел бы, чтобы Гарри снова был в семье, но он не может уладить конфликт между братьями", - пояснил источник, приближенный к королевской семье.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

