Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

Певица Джамала поделилась своими впечатлениями относительно демо-версий песен-претендентов на Нацотбор.

Джамала разозлилась на потенциальных участников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Украинская популярная певица Джамала прокомментировала песни, которые в этом году потенциальные участники Нацотбора присылают на предварительный отбор.

Своими эмоциями певица поделилась на канале в Телеграм. "Извините, но я жесткой буду. Потому что реально, ребята, как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме"? Можно спеть что-то, чтобы было видно, что это песня на "Евровидение", на международный конкурс. Меня просто разрывает", — говорит Джамала.

Джамала - новый продюсер Нацотбора / фото: instagram.com, Джамала

Певица, которая в этом году стала музыкальным продюсером шоу буквально разнесла демо-версии песен. "Просто ужасные "демки"! Ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни, ужасное интонирование. Просто не за что зацепиться", - возмущается она.

По словам артистки, некоторые участники буквально присылают черновые варианты: "без вокала", "без идеи", "без ощущения международного конкурса". Однако по словам продюсера, все же есть варианты песен, которые ее заинтересовали.

Джамала / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Джамала раскрыла секрет своего похудения после третьих родов. Год назад победительница Евровидения в третий раз стала мамой и поделилась, каким образом вернула себе стройную фигуру. Джамала назвала основой своего похудения правильное питание и спорт.

Также Джамала получила признание мирового музыкального сообщества - певицу приняли в состав Академии звукозаписи США, которая ежегодно определяет лучших музыкантов в 108 категориях и 30 музыкальных жанрах для престижной музыкальной премии Грэмми. В этом году на выбор сможет повлиять артист из Украины.

О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

