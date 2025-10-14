Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

Кратко:
- Что разозлило Джамалу
- Какими она считает демо-версии песен
Украинская популярная певица Джамала прокомментировала песни, которые в этом году потенциальные участники Нацотбора присылают на предварительный отбор.
Своими эмоциями певица поделилась на канале в Телеграм. "Извините, но я жесткой буду. Потому что реально, ребята, как можно прислать просто песню, просто "ме-ме-ме"? Можно спеть что-то, чтобы было видно, что это песня на "Евровидение", на международный конкурс. Меня просто разрывает", — говорит Джамала.
Певица, которая в этом году стала музыкальным продюсером шоу буквально разнесла демо-версии песен. "Просто ужасные "демки"! Ужасное качество, ужасное исполнение, ужасные песни, ужасное интонирование. Просто не за что зацепиться", - возмущается она.
По словам артистки, некоторые участники буквально присылают черновые варианты: "без вокала", "без идеи", "без ощущения международного конкурса". Однако по словам продюсера, все же есть варианты песен, которые ее заинтересовали.
Ранее Главред сообщал, что украинская певица Джамала раскрыла секрет своего похудения после третьих родов. Год назад победительница Евровидения в третий раз стала мамой и поделилась, каким образом вернула себе стройную фигуру. Джамала назвала основой своего похудения правильное питание и спорт.
Также Джамала получила признание мирового музыкального сообщества - певицу приняли в состав Академии звукозаписи США, которая ежегодно определяет лучших музыкантов в 108 категориях и 30 музыкальных жанрах для престижной музыкальной премии Грэмми. В этом году на выбор сможет повлиять артист из Украины.
О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя — Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
