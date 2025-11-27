"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

Читайте больше:
Украинский музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil It) год назад впервые рассказал, что во время эпидемии ковида женился. Свои отношения он не афишировал, рассказав лишь, что его избранница - парикмахер, который работает на театральных, съемочных и концертных площадках.
В недавней интервью проекту "Ближче до зірок" Коляденко впервые раскрыл имя жены, и поделился трогательной деталью об их отношениях.
Его избранницу зовут Нодира Тураджанова. Она поддерживает Филиппа в его творчестве, ему важна ее реакция на то, как он выражает себя в музыке. "Она слышит все демки. Есть такой классный момент, когда я делаю что-то особенное и душевное, оглядываюсь и смотрю на ее реакцию. Это могут быть слезы, улыбка... Она поддерживает меня, часто бывает на киевских концертах", - поделился артист.
