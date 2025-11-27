"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

Филипп впервые познакомил широкую аудиторию со своей избранницей.

Филипп Коляденко жена - как выглядит избранница артиста / коллаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Что известно про брак Филиппа Коляденко

Кто его возлюбленная

Украинский музыкант Филипп Коляденко (Kadnay, Phil It) год назад впервые рассказал, что во время эпидемии ковида женился. Свои отношения он не афишировал, рассказав лишь, что его избранница - парикмахер, который работает на театральных, съемочных и концертных площадках.

В недавней интервью проекту "Ближче до зірок" Коляденко впервые раскрыл имя жены, и поделился трогательной деталью об их отношениях.

видео дня

Его избранницу зовут Нодира Тураджанова. Она поддерживает Филиппа в его творчестве, ему важна ее реакция на то, как он выражает себя в музыке. "Она слышит все демки. Есть такой классный момент, когда я делаю что-то особенное и душевное, оглядываюсь и смотрю на ее реакцию. Это могут быть слезы, улыбка... Она поддерживает меня, часто бывает на киевских концертах", - поделился артист.

Филипп Коляденко рассказал о жене / Скриншот YouTube

Нодира Тураджанова - жена Филиппа Коляденко / Скриншот YouTube

Нодира Тураджанова - жена Филиппа Коляденко / фото: instagram.com/turadzhanova.n

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

