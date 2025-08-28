Укр
Читать на украинском
  Новости
  Звёзды

Мозговая впервые рассказала про измену Пономареву и домашнее насилие: "Я уже не терпела"

Анна Подгорная
28 августа 2025, 00:54
12
Елена Мозговая раскрыла причину и обстоятельства, при которых ушла от Александра Пономарева.
Александр Пономарев, Елена Мозговая
Развод Пономарева и Мозговой - Елена Мозговая раскрыла правду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/olenamozgova1

Читайте больше:

  • Почему развелись Александр Пономарев и Елена Мозговая
  • Какими были отношения звезд вне образа счастливой пары

Украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая не раз намекала, что ее отношения с певцом Александром Пономаревым были абьюзивными. Он в свою очередь отмечал, что их десятилетний брак завершился из-за измены Елены.

Недавно продюсер в беседе с Алиной Доротюк рассказала, чем на самом деле завершилась ее история с Александром. Мозговая отметила, что измены в классическом понимании с ее стороны не было. Но был платонический роман: к Елене стал проявлять знаки внимания другой мужчина, а она, не получая тепла от Пономарева в браке, принимала их. Этот порыв и работа наконец подтолкнули Мозговую поставить точку в браке с певцом.

видео дня

"Просто человек начал на меня обращать внимание. Я вообще сначала не поняла, что так бывает, ну то есть какие-то цветы, подарки, еще что-то... Я не привыкла, Саша такого не делал, цветы он мне не дарил, потому что он говорил, что это "телячьи нежности" и "не надо баловать", подарки так же. И это просто как попало на такую классную почву. И когда я поняла, что может быть иначе... И тут вдруг я почувствовала: "Ничего себе! Так бывает?" И это попало на такую почву, мне казалось, что я влюбилась. Но на самом деле просто эти отношения абсолютно платонические, абсолютно, можно сказать даже, наивные и детские, двух взрослых людей дали мне силы уйти наконец от него, закрыть всю эту историю и начать все сначала. Я честно пришла (к Пономареву - прим. редактора) и, глядя в глаза, сказала: "Я влюбилась, мне нужно уходить. Все. Надо это все заканчивать, потому что ничего хорошего из этого уже точно не будет", - говорит продюсер.

Елена Мозговая
Развод Пономарева и Мозговой - Елена Мозговая раскрыла правду / Скриншот YouTube

При этом Елена Мозговая отметила, что решение об уходе от Александра Пономарева долго зрело в ней. Однако целый ряд факторов ее удерживал. Когда у нее появилась финансовая независимость, у продюсера появились силы сопротивляться. "Когда у меня появилась финансовая независимость, я думала об этом, но не хватало немного сил. У меня уже было сопротивление, я уже не просто терпела, я могла дать сдачи", - вспоминает она.

"Доходило до физического?" - переспросила Доротюк. "Да", - ответила Мозговая. Углубляться в тему физического насилия она не стала, и прежде не говорила об этом по просьбе дочерей. "Меня попросили об этом старшие девочки. Они были еще юные, и Женя меня просила: "Не надо, мама, пусть он уже рассказывает, что хочет, а ты — не надо". Сейчас они уже две взрослые женщины, и поэтому я уже могу говорить все что угодно", - говорит Елена Мозговая.

Елена Мозговая, Александр Пономарев
Развод Пономарева и Мозговой - Елена Мозговая раскрыла правду / facebook.com/mozgovaolena74

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у популярной украинской певицы Lida Lee новый роман. Она показала загадочного мужчину на фоне слухов об отношениях с Даниэлем Салемом.

Также продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк раскрыл, что объединяет его и бойфренда кроме любви и страсти. Пара вместе уже больше года.

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал Александр Пономарев Елена Мозговая новости шоу бизнеса
