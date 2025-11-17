"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

Муж Dorofeeva опубликовал редкий кадр с певицей.

Надя Дорофеева сейчас - Миша Кацурин выложил редкий кадр с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha_katsurin

Мища Кацурин показал свидание с Надей Дорофеевой

Пара однажды напилась вместе

Надя Дорофеева, как и многие знаменитости, придерживается убеждения, что свою частную жизнь не стоит раскрывать на всеобщее обозрение. Однако второй муж певицы, музыкант и ресторатор Миша Кацурин, порой нарушает это правило, и изредка делится в подписчиками весьма личным.

К примеру, недавно на странице Кацурина в Instagram появилась серия фото - своеобразная ретроспектива его жизни за последнее время. Среди снимков оказался кадр, который Миша подписал: "Не буду врать, напились разок".

Фотография сделана в ресторане: за столиком напротив мужа сидит Дорофеева, подперев голову двумя руками. Перед супругами стоят бокалы с различными напитками и тарелки с едой.

Надя Дорофеева сейчас - Миша Кацурин выложил редкий кадр с женой / фото: instagram.com/misha_katsurin

О персоне: Надя Дорофеева Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

