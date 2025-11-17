"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

Кратко:
- Мища Кацурин показал свидание с Надей Дорофеевой
- Пара однажды напилась вместе
Надя Дорофеева, как и многие знаменитости, придерживается убеждения, что свою частную жизнь не стоит раскрывать на всеобщее обозрение. Однако второй муж певицы, музыкант и ресторатор Миша Кацурин, порой нарушает это правило, и изредка делится в подписчиками весьма личным.
К примеру, недавно на странице Кацурина в Instagram появилась серия фото - своеобразная ретроспектива его жизни за последнее время. Среди снимков оказался кадр, который Миша подписал: "Не буду врать, напились разок".
Фотография сделана в ресторане: за столиком напротив мужа сидит Дорофеева, подперев голову двумя руками. Перед супругами стоят бокалы с различными напитками и тарелки с едой.
О персоне: Надя Дорофеева
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
