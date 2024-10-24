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Не идеальные аристократы из книжек: зять принцессы Анны раскрыл правду про БКС

Анна Подгорная
24 октября 2024, 21:54
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Майк Тиндалл рассказал, каково это - быть членом британской королевской семьи.
Майк Тиндалл, Зара Филлипс
Майк Тиндалл высказался про повседневную жизнь британской королевской семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mike_tindall12

Британскую королевскую семью часто идеализируют - многие полагают, что их жизнь и в самом деле похожа на то, что описывают в исторических романах и показывают в сериалах. Тем не менее члены БКС - земные люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Эту мысль в своих мемуарах "The Good, the Bad & the Rugby - Unleashed" подтверждает Майк Тиндалл - зять Королевской принцессы Анны, муж Зары Филлипс, 21-ой в очереди на престол.

Он рассказал, что королевская семья очень во многом похожа на обычную семью, где все очень близки и по-настоящему любят друг друга. Их повседневная жизнь полна простых мелочей, вроде совместного просмотра спорта по телевизору или ужинов в кругу семьи.

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"Обеды также были расслабленными, особенно в Шотландии. Обеды там часто были пикниками на открытом пространстве Шотландского нагорья", - цитирует Тиндалла издание Daily Mail.

Также он отметил, что в "неформальной" деятельности активно принимала участие и покойная королева Елизавета II. "Нормальность" ей была вполне свойственна, вспоминает зять принцессы Анны.

Кто такая принцесса Анна?

Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

Британская королевская семья - последние новости:

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон публично пошли на примирение с принцем Гарри. Именно так королевские эксперты оценили широкий жест Уэльских по отношению к мятежному герцогу Сассекскому.

Также Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с раком. Принцесса Уэльская девять месяцев боролась со страшным недугом и повышенным внимание общественности к своему здоровью.

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