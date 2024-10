Не идеальные аристократы из книжек: зять принцессы Анны раскрыл правду про БКС

Майк Тиндалл рассказал, каково это - быть членом британской королевской семьи.

Майк Тиндалл высказался про повседневную жизнь британской королевской семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mike_tindall12

Британскую королевскую семью часто идеализируют - многие полагают, что их жизнь и в самом деле похожа на то, что описывают в исторических романах и показывают в сериалах. Тем не менее члены БКС - земные люди, и ничто человеческое им не чуждо.

Эту мысль в своих мемуарах "The Good, the Bad & the Rugby - Unleashed" подтверждает Майк Тиндалл - зять Королевской принцессы Анны, муж Зары Филлипс, 21-ой в очереди на престол.

Он рассказал, что королевская семья очень во многом похожа на обычную семью, где все очень близки и по-настоящему любят друг друга. Их повседневная жизнь полна простых мелочей, вроде совместного просмотра спорта по телевизору или ужинов в кругу семьи.

"Обеды также были расслабленными, особенно в Шотландии. Обеды там часто были пикниками на открытом пространстве Шотландского нагорья", - цитирует Тиндалла издание Daily Mail.

Также он отметил, что в "неформальной" деятельности активно принимала участие и покойная королева Елизавета II. "Нормальность" ей была вполне свойственна, вспоминает зять принцессы Анны.

Кто такая принцесса Анна? Королевская принцесса Анна - младшая сестра короля Великобритании Чарльза III и единственная дочь королевы Елизаветы II. 17-ая в очереди престолонаследия (на момент рождения была третьей). В связи с королевскими обязанностями принцесса Анна является патроном более 300 благотворительных организаций, а свою деятельность развивает в областях защиты прав детей, развития науки и спорта, в вопросах потребностей людей с инвалидностью. Также в сфере ее интересов здавоохранение в развивающихся странах.

