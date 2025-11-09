Укр
"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

Анна Подгорная
9 ноября 2025, 17:48
В "Тайнах архивов" Виктор Андриенко вновь прожил путь, который начал полвека назад.
Виктор Андриенко
Виктор Андриенко Тайны архивов - актер рассказал о своей роли и профессии

  • О новом сериале с Виктором Андриенко "Тайны архивов"
  • Чему актер научился у своего персонажа
  • Что Виктор Николаевич думает о своей профессии

Украинский актер Виктор Андриенко давно и большими буквами записал свое имя в истории украинского кинематографа. Кто-то помнит его благодаря мультфильму "Остров сокровищ", кто-то вспоминает "Шоу Долгоносиков".

"Даже режиссер нашего сериала как-то сказал: "Я еще в 6 классе трижды бегал в кино на твой фильм "Дачная поездка сержанта Цыбули". Это лучший комплимент, когда тебя помнят спустя годы", - поделился Андриенко с 1plus1. Совсем скоро почитатели таланта актера смогут увидеть его в новом амплуа в сериале "Тайны архивов", премьера которого состоится 10 ноября в 20:00 на 1+1 Украина.

Виктор Николаевич воплотил в жизнь роль следователя Ивана Самойловича, которому вместе с командой придется расследовать серию преступлений, чья история уходит корнями в далекое прошлое. Андриенко признается - его герой многому его научил.

"Признаюсь, что образ очень сложный, потому что он многогранен. Иван Самойлович, как хамелеон, благодаря своему большому жизненному опыту может быть кем угодно. Вот, например, мы снимали сцену, где он притворяется водителем главного преступника, и у него это так естественно получается. В то время как на допросах он всегда ищет подход к каждому: кого-то "прижмет", а других, наоборот, по-доброму разговорит. На мой взгляд, его нестандартность как персонажа и заключается именно в этом. Иногда опаздываешь на съемку и сразу попадаешь в сцену, где нужно вспоминать все, чему учился в молодости: и каскадерские навыки, и как правильно драться, и как держать оружие. Поэтому постоянно учусь и, знаете, мне это даже нравится, потому что я чувствую, что не стою на месте, а расту вместе со своим героем", - делится артист.

Виктор Андриенко
Виктор Андриенко Тайны архивов - актер рассказал о своей роли и профессии

Также Виктор Андриенко отметил, что на съемочное площадке он получил колоссальное удовольствие от работы и общения с коллегами. В этом контексте он отметил, что стать актером он мечтал с детства, и до сих пор не предал свою мечту и не пожалел о выбранном пути.

"Вот я стал тем, кем хотел быть в 10 лет, и горжусь этим. Я всегда относился к своей работе серьезно, потому что очень любил ее. Если что-то не получалось, я переживал, анализировал. Не мог просто забыть и идти дальше. Каждая ошибка — это опыт. К тому же, актер учится всю свою жизнь. Я много кем работал: и кулинаром, и заведующим кухней, и не только. Но мне кажется, что каждая из этих профессий была по-своему творческой. Творчество — это не только сцена, а отношение к делу. Кем бы я ни стал, думаю, все равно играл бы, просто в другой роли", - говорит Иван Самойлович из "Тайны архивов".

Виктор Андриенко
Виктор Андриенко Тайны архивов - актер рассказал о своей роли и профессии

О персоне: Виктор Андриенко

Виктор Андриенко — украинский комедийный актер, каскадер, телеведущий, сценарист, режиссер, продюсер. Заслуженный артист Украины.

Артист закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого в 1980 году, после чего начал работать в кино: сначала в качестве каскадера, затем актером. Андриенко стал популярным после появления на телеэкранах проектов "Большая разница" и "Шоу долгоносиков".

Сейчас актер много снимается, участвует в телешоу, является продюсером и режиссером.

