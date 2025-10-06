Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Кристина Трохимчук
6 октября 2025, 15:29
93
Потап больше не сосредоточен на музыкальной карьере.
Потап
Потап меняет карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

  • Потап сменил профессию
  • Чем будет заниматься рэпер

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, переехал из Нью-Йорка в Майами и решил сменить профессию. Карьера артиста уже не дает ему спокойствия в завтрашнем дне, поэтому он будет пытаться заработать на баснословно дорогой выпивке. О своей идее Потап рассказал в Instagram.

В Маями для Потапа началась новая жизнь, что интересно — без Насти Каменских, которая осталась в Нью-Йорке. Рэпер похвастался, что открывает ресторан "HayDay" с баснословно высокими ценами, которые будут не по карману простым смертным. Например, один из коктейлей в его заведении будет стоить 200 тысяч долларов.

видео дня
Потап
Потап открывает ресторан / фото: instagram.com, Потап

"Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в городе — за 200 тысяч долларов", — рассказал Потап.

Продюсер пояснил, что этот коктейль будет изготовлен из лучших вин мира, а так же будет сопровождаться эксклюзивным рисунком. Если кто-то закажет этот напиток, то все заведение будет зарезервировано для заказчика и его гостей. По утверждению Потапа, это будет самый дорогой коктейль в городе.

Потап
Потап продает коктейль за 200 тысяч долларов / фото: instagram.com, Потап

Потап - Slavic Balagan

Рэперу Потапу, похоже, действительно стоит присмотреться к другой деятельности его музыкальная карьера переживает не лучшие времена. Несмотря на попытку перезапустить себя под новым псевдонимом Slavic Balagan, артисту не удалось вернуть былую популярность. Его клипы, созданные с использованием искусственного интеллекта и скандальных пародий, вызывают лишь кратковременный интерес. За сотнями тысяч просмотров скрывается низкая вовлеченность: несколько тысяч лайков и сотни комментариев при около пяти тысячах подписчиков. Не лучше ситуация и в Instagram, который он сейчас ведет на английском: при 1,9 миллионе подписчиков, публикации Потапа собирают лишь несколько сотен лайков – показатель явного снижения интереса к его творчеству.

Потап
Потап теряет популярность / фото: instagram.com, Потап

Потап - скандалы

Репутационные проблемы тянутся за Потапом с первых месяцев войны: он не раз контактировал с российскими медиа и не спешит полностью отказываться от русскоязычного контента. Недавно артист заявил, что "со временем украинцы снова будут воспринимать его положительно". Увидим, поможет ли ему в этом коктейль за 200 тысяч долларов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская известная певица и жена рэпера Потапа Настя Каменских, которая решила строить карьеру в США после языкового скандала, появилась на борту самолета в Барселоне. Артистка, чтобы пробраться к своему месту расталкивала пассажиров.

Также музыкальный продюсер Потап, который во время полномасштабной войны перебрался жить и работать за границей, в своем блоге в Instagram опубликовал фото Аллы Пугачевой и обратился к ней со словами поддержки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Настя Каменских Потап Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:56Война
"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

15:02Война
В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 6 октября: Крысам - нервы, Обезьянам - стресс

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

"Эй, тыл, дай нам людей": технологии на войне не спасут, когда у врага больше военных

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Последние новости

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Реклама
14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

Реклама
12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

11:04

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсиюВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

10:56

В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

10:09

Цены опустошают кошелек: в Украине подорожал ряд популярных продуктов

09:56

РФ атакует Украину ударными дронами с новой стратегией: в Le Monde узнали детали

09:49

Вот она связь с Ани Лорак: Мурат Налчаджиоглу в ярости от происходящего

09:23

РФ атаковала промышленный объект и энергетику - возник пожар, детали

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 октября (обновляется)

Реклама
09:16

РФ ударила по Харькову и области дронами: разрушены дома, есть жертвы и пострадавшиеФото

08:41

Полнолуние в октябре 2025 принесет 3 знакам зодиака большой куш: кто счастливчик

08:37

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Эффективность РФ на фронте упадет: в ISW сказали, что нужно сделать ВСУ

08:23

Взрывы прогремели в РФ: под удар попал стратегический завод в ДзержинскеВидео

07:56

Неуязвимы для РЭБ: Краматорск был впервые атакован FPV-дроном на оптоволокнеФото

06:55

В Крыму - мощнейшие взрывы: горит нефтебаза, атакована воинская частьВидео

06:22

РПЦ устала от себя самой - просит звать полным именеммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик строит песочные замки, за 31 с

05:00

Все в огне, везде руины: страшные кадры с первыми минутами после удара по Львовщине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять