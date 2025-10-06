Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Потап больше не сосредоточен на музыкальной карьере.

Потап меняет карьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, переехал из Нью-Йорка в Майами и решил сменить профессию. Карьера артиста уже не дает ему спокойствия в завтрашнем дне, поэтому он будет пытаться заработать на баснословно дорогой выпивке. О своей идее Потап рассказал в Instagram.

В Маями для Потапа началась новая жизнь, что интересно — без Насти Каменских, которая осталась в Нью-Йорке. Рэпер похвастался, что открывает ресторан "HayDay" с баснословно высокими ценами, которые будут не по карману простым смертным. Например, один из коктейлей в его заведении будет стоить 200 тысяч долларов.

Потап открывает ресторан / фото: instagram.com, Потап

"Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в городе — за 200 тысяч долларов", — рассказал Потап.

Продюсер пояснил, что этот коктейль будет изготовлен из лучших вин мира, а так же будет сопровождаться эксклюзивным рисунком. Если кто-то закажет этот напиток, то все заведение будет зарезервировано для заказчика и его гостей. По утверждению Потапа, это будет самый дорогой коктейль в городе.

Потап продает коктейль за 200 тысяч долларов / фото: instagram.com, Потап

Потап - Slavic Balagan

Рэперу Потапу, похоже, действительно стоит присмотреться к другой деятельности его музыкальная карьера переживает не лучшие времена. Несмотря на попытку перезапустить себя под новым псевдонимом Slavic Balagan, артисту не удалось вернуть былую популярность. Его клипы, созданные с использованием искусственного интеллекта и скандальных пародий, вызывают лишь кратковременный интерес. За сотнями тысяч просмотров скрывается низкая вовлеченность: несколько тысяч лайков и сотни комментариев при около пяти тысячах подписчиков. Не лучше ситуация и в Instagram, который он сейчас ведет на английском: при 1,9 миллионе подписчиков, публикации Потапа собирают лишь несколько сотен лайков – показатель явного снижения интереса к его творчеству.

Потап теряет популярность / фото: instagram.com, Потап

Потап - скандалы

Репутационные проблемы тянутся за Потапом с первых месяцев войны: он не раз контактировал с российскими медиа и не спешит полностью отказываться от русскоязычного контента. Недавно артист заявил, что "со временем украинцы снова будут воспринимать его положительно". Увидим, поможет ли ему в этом коктейль за 200 тысяч долларов.

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

