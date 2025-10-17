"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

Кратко:
- Как отреагировала ведущая на Цимбалюка
- Как он выглядел на первой программе
Известная украинская ведущая Леся Никитюк высказала свое мнение относительно первого эфира шоу "Холостяк", а именно о главном герое шоу Тарасе Цимбалюке.
Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в Instagram. Она опубликовала сториз, как смотрит первый эфир шоу "Холостяк". "О боже, Тарас, ну ты пес. Смотри, какой! Что там, ладошки вспотели", - комментирует ролик телеведущая.
Отметим, 17 октября стартовало романтическое шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. На этот раз главным героем шоу стал украинский актер и звезда многих фильмов и сериалов Тарас Цимбалюк.
Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.
А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.
