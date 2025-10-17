"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

Телеведущая Леся Никитюк отреагировала на красавца Тараса Цимбалюка.

Леся Никитюк прокомментировала образ Цимбалюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая Леся Никитюк высказала свое мнение относительно первого эфира шоу "Холостяк", а именно о главном герое шоу Тарасе Цимбалюке.

Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в Instagram. Она опубликовала сториз, как смотрит первый эфир шоу "Холостяк". "О боже, Тарас, ну ты пес. Смотри, какой! Что там, ладошки вспотели", - комментирует ролик телеведущая.

Леся Никитюк про Тараса Цимбалюка / Фото Instagram/lesia_nikituk

Отметим, 17 октября стартовало романтическое шоу "Холостяк" на телеканале СТБ. На этот раз главным героем шоу стал украинский актер и звезда многих фильмов и сериалов Тарас Цимбалюк.

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

