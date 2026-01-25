Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

Кратко:
- Ольга Сумская подхватила тренд про 2016 год
- Звезда показала снимок с дочерью-молчуньей
Украинская актриса Ольга Сумская попала под волну ностальгии, которая в последнее время накрыла социальные сети - пользователи вспоминают, какими были десять лет назад в 2016 году.
Для артистки этот год был очень символичным, так как тогда у нее был юбилей - 50 лет. 2016-ый был насыщенным, о чем символизируют фото, которыми Сумская поделилась в своем блоге в Instagram. "Мой юбилейный 2016", - подписала серию кадров она. В комментариях Ольгу осыпают комплиментами поклонники и коллеги по сцене.
Среди прочих снимков с родными и портретов Ольга Сумская опубликовала фотографию с Тоней Паперной - старшей дочерью, которая осталась жить в стране-оккупанте после начала полномасштабного вторжения, и молчит о войне. В 2016 году Паперная посещала родных в Украине.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве. Музыкальный продюсер поделилась деталями о последствиях, а также призналась, как сберегла свой внутренний покой.
Также Елена Кравец рассказала о новой влюбленности. Это произошло после того, как фрагмент моноспектакля артистки спровоцировал слухи о разводе с мужем.
Читайте также:
- "Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание
- "Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать
- "За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред