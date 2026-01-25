Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

Кадр подчеркнул сходство актрисы и Тони Паперной.

https://glavred.info/starnews/olga-sumskaya-opublikovala-redkoe-selfi-s-rossiyskoy-docheryu-10735295.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская сейчас - актриса показала украинскую семью и Тоню Паперную / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

Ольга Сумская подхватила тренд про 2016 год

Звезда показала снимок с дочерью-молчуньей

Украинская актриса Ольга Сумская попала под волну ностальгии, которая в последнее время накрыла социальные сети - пользователи вспоминают, какими были десять лет назад в 2016 году.

Для артистки этот год был очень символичным, так как тогда у нее был юбилей - 50 лет. 2016-ый был насыщенным, о чем символизируют фото, которыми Сумская поделилась в своем блоге в Instagram. "Мой юбилейный 2016", - подписала серию кадров она. В комментариях Ольгу осыпают комплиментами поклонники и коллеги по сцене.

видео дня

Среди прочих снимков с родными и портретов Ольга Сумская опубликовала фотографию с Тоней Паперной - старшей дочерью, которая осталась жить в стране-оккупанте после начала полномасштабного вторжения, и молчит о войне. В 2016 году Паперная посещала родных в Украине.

Ольга Сумская сейчас - актриса показала украинскую семью и Тоню Паперную / фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская сейчас - актриса показала украинскую семью и Тоню Паперную / фото: instagram.com/olgasumska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Елена Мозговая попала под обстрел в Киеве. Музыкальный продюсер поделилась деталями о последствиях, а также призналась, как сберегла свой внутренний покой.

Также Елена Кравец рассказала о новой влюбленности. Это произошло после того, как фрагмент моноспектакля артистки спровоцировал слухи о разводе с мужем.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред