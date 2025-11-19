Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

Кратко:
- Ольга Сумская сменила прическу ради нового фильма
- В социальных сетях артистка красовалась с короткими волосами
Украинская актриса кино, театра и дубляжа Ольга Сумская за свою карьеру примерила множество образов, и каждый новый неизменно удивляет и восхищает поклонников. К примеру, в социальных сетях Сумская рассказала, что приступила к съемкам нового проекта - фильма "Когда ты разведешься?". Ради роли артистке пришлось отказаться от своих длинных светлых локонов.
В Instagram Ольга появилась с каре, изящно уложенным крупными волнами. Короткая стрижка совершенно преобразила актрису, и добавила ей шарма.
Похоже, необычное решение тех, кто создавал образ ее героини, а также его воплощение пришлись по душе и самой Ольге Сумской. Разглядывая себя, звезда не смогла скрыть восхищение. "Боже, как я себе нравлюсь", - призналась она.
К слову, прическа, которая так понравилась Ольге Сумской, оказалась умело подобранным и красиво уложенным париком.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
