Отказалась от длинных волос ради роли: Ольга Сумская удивила новым образом

Сумская осталась довольна своим новым "я".

https://glavred.info/starnews/otkazalas-ot-dlinnyh-volos-radi-roli-olga-sumskaya-udivila-novym-obrazom-10716752.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская сейчас - актриса примерила новый образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Кратко:

Ольга Сумская сменила прическу ради нового фильма

В социальных сетях артистка красовалась с короткими волосами

Украинская актриса кино, театра и дубляжа Ольга Сумская за свою карьеру примерила множество образов, и каждый новый неизменно удивляет и восхищает поклонников. К примеру, в социальных сетях Сумская рассказала, что приступила к съемкам нового проекта - фильма "Когда ты разведешься?". Ради роли артистке пришлось отказаться от своих длинных светлых локонов.

В Instagram Ольга появилась с каре, изящно уложенным крупными волнами. Короткая стрижка совершенно преобразила актрису, и добавила ей шарма.

видео дня

Похоже, необычное решение тех, кто создавал образ ее героини, а также его воплощение пришлись по душе и самой Ольге Сумской. Разглядывая себя, звезда не смогла скрыть восхищение. "Боже, как я себе нравлюсь", - призналась она.

К слову, прическа, которая так понравилась Ольге Сумской, оказалась умело подобранным и красиво уложенным париком.

Ольга Сумская сейчас - актриса примерила новый образ / фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская сейчас - актриса примерила новый образ / фото: instagram.com/olgasumska

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о важном решении Нади Дорофеевой. Певица озвучила, что в ее активных планах завести ребенка со вторым мужем, музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным.

Также жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием. Екатерина Репяхова призналась, что мечтает о втором ребенке от певца, но долгожданная беременность пока не наступает.

Читайте также:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред