Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницу

Кристина Трохимчук
25 октября 2025, 11:57
Кремлевского певца срочно увезли в московскую больницу.
Григорий Лепс
Григорий Лепс в тяжелом состоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Лепс

Вы узнаете:

  • Григория Лепса госпитализировали
  • Что случилось с певцом

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с начала войны поддерживает российскую агрессию и регулярно посещает оккупированные территории, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Путиниста пришлось срочно госпитализировать из-за симптомов тяжелого отравления, сообщают росСМИ.

Григорий Лепс оказался на больничной койке после концерта во Владивостоке. Артист так "отработал на полную", что вскоре почувствовал себя плохо и был вынужден обратиться к врачам. Как оказалось, певец "серьезно отравился" и сейчас проходит лечение в московской Боткинской больнице. Находится ли рядом невеста Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба пока неизвестно.

Из-за состояния здоровья Лепс отменил все ближайшие выступления и корпоративы, а также поставил на паузу гастрольный тур как минимум до конца октября.

Григорий Лепс
Григорий Лепс - диагноз / фото: instagram.com, Григорий Лепс

"Отравление серьезное, состояние тяжелое, ближайший концерт в Казани тоже может сорваться", — сообщают источники из окружения путиниста.

Друзья кремлевского артиста утверждают, что лечение проходит в закрытом режиме — о его госпитализации знают лишь единицы. Организаторы концертов подтвердили отмену выступлений, сославшись на плохое самочувствие певца.

Между тем поклонники вспоминают, что еще недавно Лепс выходил на сцену "не в лучшей форме", позволял себе нецензурную лексику и шатался во время выступлений.

Григорий Лепс
Григорий Лепс попал в больницу / фото: instagram.com, Григорий Лепс

На фоне этих новостей поклонники и комментаторы вспоминают, что Григорий Лепс давно и открыто известен своей борьбой с алкогольной зависимостью, о которой он неоднократно рассказывал. В контексте этих проблем, недавнее "тяжелое отравление", слухи о "шатании" и "неадекватном поведении" на сцене могут быть связаны не только с пищевым отравлением, но и с обострением его хронической болезни, вызванной злоупотреблением, что уже не раз приводило артиста к критическим проблемам со здоровьем, включая панкреонекроз.

Ранее Главред сообщал, что российский певец-путинист Григорий Лепс, похоже, совсем перестал себя контролировать. Как пишут российские пропагандисты, российский исполнитель вышвырнул подростка со сцены прямо во время своего выступления.

Также российский певец-путинист Григорий Лепс объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Информация об этом появилась на официальном портале МВД Украины. Сейчас пропагандист находится в категории "лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования".

Про персону: Григорий Лепс

Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015), сообщает Википедия.
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

