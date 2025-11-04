"Пенсия неадекватна": предательница Лолита считает копейки в РФ

Лолите Милявской не понравился размер российской пенсии.

https://glavred.info/starnews/pensiya-neadekvatna-predatelnica-lolita-schitaet-kopeyki-v-rf-10711931.html Ссылка скопирована

Лолита Милявская пожаловалась на российскую пенсию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита

Вы узнаете:

Лолита пожаловалась на свою пенсию

Какое содержание певица получает от РФ

Предательница Украины певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, внезапно почувствовала на себе всю заботу страны-агрессора о пенсионерах. Запроданка заявила в интервью росСМИ во время премии "Золотой Граммофон", что ей не светит отдых в почтенном возрасте, ведь она получает от РФ не пенсию, а копейки.

Артистка пожаловалась, что ее российская пенсия несоразмерна реальным ценам и расходам.

видео дня

"Нет, конечно, пенсия неадекватна", — заявила Милявская.

Лолита Милявская - где сейчас / фото: instagram.com, Лолита Милявская

Лолита даже призналась, что если бы она не бросилась развлекать россиян, то ее семью ждала бы незавидная участь. Для обеспечения родных певице пришлось бы даже распродать ценное имущество, в том числе квартиру.

"Размер пенсии не соотносится с суммами налогов, которые я плачу и продолжу платить", — пожаловалась запроданка.

По словам артистки, ее пенсия с московской надбавкой составляет около 27 800 рублей, а без нее — всего 13–14 тысяч. Несмотря на то, что сейчас она работает меньше, Милявская остается работающей пенсионеркой.

Лолита Милявская работает на пенсии / фото: instagram.com, Лолита Милявская

Лолита Милявская про войну в Украине

Певица Лолита Милявская, которая многие годы проживает в РФ, поддерживает российскую агрессию против Украины. Она молчала про полномасштабное вторжение, а позже публично назвала себя "военнообязанной" в России, объясняя это тем, что ее творчество необходимо для "спасения россиян от паники". Из-за своей антиукраинской позиции и посещения оккупированного Крыма она является фигуранткой списка "Миротворец" и попала под санкции СНБО Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что предательницы Украины Лолита Милявская и Елка опозорились на российской премии "Золотой граммофон". Запроданок ждал сюрприз прямо на красной дорожке - они надели абсолютно одинаковые наряды.

Также российская певица Лолита Милявская собирается восстановить свою былую популярность. Она возвращается на сцену после чреды отмен ее концертов. Отмены произошли во время юбилейного тура артистки, ей пришлось все отменить из-за активистов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред